¿Cómo cultivar tulipanes o narcisos en otoño?

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 27/10/2020 05:00 h

Hay unas plantas en el jardín a las que les gusta que las coloquen respetando las distancias. Son aquellas que nacen de bulbos, esas pequeñas cebollas de las que en primavera brotarán flores como los tulipanes, los azafranes, los jacintos, la suegra y nuera o los nazarenos. Justo ahora, en octubre y principios de noviembre, es el momento idóneo para colocarlos en el jardín, igual que es el momento como explica el profesor del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, Lois Arenas, «de cubrir esas calvas que poden quedar no céspede e que non houbo tempo de repoñer antes».

Pero volviendo al asunto de los bulbos no hay que dormirse en los laureles porque el tiempo apremia y de tardar mucho más en colocarlos en el jardín podrían no tener el tiempo suficiente para florecer con su máximo esplendor. Pero por dónde empezar.La paisajista Isabel Alguacil en su blog Paisaje Libre ofrece unos consejos. Aunque para gustos se pintan colores, ella sugiere, por ejemplo, plantarlos en grupo, pero respetando la distancia y la profundidad que indique el proveedor del bulbo. En general, como dice, lo recomendable es dejarlos al triple de profundidad de su tamaño y a la misma distancia entre ellos, o un poco menos.

Para quienes quieran ser prácticos, esta paisajista recomienda plantar un tipo de bulbo concreto a los pies de un arbusto bonito. La composición, dice, resultará muy decorativa en primavera.

Y qué bulbos escoger. Hay tantos. Son todos tan bellos que queda en manos del gusto de cada persona elegir un tipo u otro, o varios. Estos son algunos de los que ha seleccionado Isabel Alguacil:

Crocos o azafranes. Sus flores en forma de campana nacen a ras del suelo. La mayor parte de las especies de este bulbo florecen durante las últimas semanas del invierno y la primavera, aunque algunas lo hacen ya en otoño. Lo recomendable es plantarlos en grupo al ser unos de los bulbos más pequeños que existen.

Narcisos. Son especialmente recomendables para Galicia porque son muy resistentes a las heladas. No es complicado hallar en los bosques autóctonos alguna especie silvestre. Les gusta estar al sol o en media sombra y el suelo en el que se planten deberá estar bien drenado. Pueden reproducirse de modo espontáneo y también pueden propagarse a través de semillas frescas en otoño y verano.

Erythroonium tuolumnense. Este es otro bulbo que es resistente a las heladas, pero también suele darse bien en zonas de sombra . Además, es de hoja perenne con flores colgantes amarillas.

Tulipanes. Ahora en otoño es el momento de plantarlos, bien en bulbo o semilla. Florecen en primavera y quedan bien agrupados.

Jacintos. Pueden plantarse en el jardín, en una maceta o incluso dejarlos en agua. Su olor es agradable y también quedan bien en grupo.

Iris. Son especies adecuadas para borduras, rocallas, jardines silvestres, lugares pantanosos, ambientes alpinos, invernaderos frescos y jardineras

Los que no dispongan de jardín, que no desesperen. Porque también pueden cultivarse en macetas. Ahí, dice esta paisajista, pueden poner solos o combinados con otro tipo de plantas. Pero no pongan fronteras a su imaginación porque en cuestión de paisajismo hay muchos caminos abiertos.