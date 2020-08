«Non podemos vender tomate de calidade a un euro porque custa máis producilo»

0

La Voz de Galicia

viveiro 18/08/2020

FCAM promueve este verano la campaña #DegustaAMariña como alternativa a la ausencia de las fiestas gastronómicas y homenaje a los productores mariñanos que siempre han hecho de la calidad su bandera. Este fin de semana, se centra en esa excelente huerta mariñana y se celebra en recuerdo de la XXX Festa da Faba da Lourenzá. Es también un tributo a los trabajadores del campo. Se avecinan tiempos complicados para todos los sectores y algo de freno se percibe ya en el consumo en general. Los frutos de las fértiles tierras mariñanas siempre gozaron de fama y un ejemplo, entre muchos, es el Mercado dos Domingos de Ribadeo que continúa hasta el 11 de octubre, organizado por Concello de Ribadeo y Asociación A Sucadoira. Diecinueve ediciones.

Como comenta Ana Díaz, la presidenta de un colectivo que arrancó con 26 productores hortícolas cuando ahora solo quedan 6, «sempre dende que empezamos, o mercados dos domingos do verán valeunos a vida para o resto do ano porque o turista compraba moito, porque era todo fresco. Pero agora, isto [dice por el covid] veu para matarnos. Xa cando confinaron á xente, para volver a coller a clientela, menuda historia». Frente a otras políticas comerciales, de bajos precios o tirados para atraer clientela, señala Ana Díaz: «Nós non podemos labrar o tomate dun euro, que nos costa máis producilo. Pero non vai haber economía para pagalo e a xente vai acabar comendo o tomate dun euro». Hay quien «compara os nosos precios cos dos supermercados», lamenta. Además, este año se suma otro enemigo, la sequía, que va sorteando al tener un depósito.

«Espero que a xuventude da comarca se dea de conta de que o campo é un medio para vivir» (Jorge Losada, Hortas de Galicia)

Por su parte, Jorge Losada, gerente de Hortas de Galicia (nombre comercial) adherido a Horta de Mondoñedo, trabaja actualmente 17 referencias. Centra sus ventas en su tienda mindoniense y desde otro almacén distribuye el producto «ata Vegadeo e Guitiriz» aunque ya se plantean «diversificar as rutas para ampliar a zona comercial, se queremos vender o mesmo». En verano, señala, tira del consumo A Mariña mucho más que Lugo «porque na cidade moita xente vaise fóra». Esta temporada, sostiene, «de momento vamos bastante ben». «Nós non vendemos por debaixo do prezo de produción», subraya. Y añade: «O noso principal competidor son os portugueses, que poden chegar a baixar o prezo de forma infinita. Contra iso non vamos loitar porque o que queira leituga de Mondoñedo sabe onde a hai e vai custar todo o ano igual».

«Este ano traballei moito para que a xente nova empezara no campo porque se o campo morre, mal» (Ana Díaz, A Sucadoira)

Otro tema: el relevo. Ana Díaz dice: «Este ano traballei moito para que a xente nova empezara no campo e se o campo morre, vamos moi mal». «Espero que a xuventude da comarca se dea de conta de que é un medio para vivir», finaliza Jorge Losada.