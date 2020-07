La Xunta se alinea con Planas en la partida para lograr mayor presupuesto para la PAC

0

La Voz de Galicia

15/07/2020

El campo se la juega, y mucho, esta semana en el Consejo Europeo que comenzará el viernes. Pedro Sánchez no lo tendrá nada fácil porque la última propuesta de marco Financiero Plurianual 2021/2027, presentada por el presidente del Consejo Charles Michel, no solo mantiene el recorte de fondos para la PAC, sino que deja al sector prácticamente al margen en el reparto de fondos del paquete para la reconstrucción de la UE tras el covid-19 (de los 750.000 millones globales, el campo obtendría unos 15.000). Por eso, el presidente ha de batirse el cobre para no permitir que se traspase la línea roja marcada por España en materia agraria, un límite que pasa, como explicó el ministro del ramo Luis Planas, por mantener una dotación «suficiente» de la PAC en el período 2021-2027. Eso implica, según fuentes de Agricultura, mantener al menos el presupuesto del período actual 2014/2020, un total de 408.313 millones de euros en precios corrientes, de los que España se llevó un 11,6% al ser el segundo país que más presupuesto recibe de la política agraria común después de Francia.

La batalla va a ser muy dura. Por eso, Planas, que el día 23 se reunirá con las comunidades autónomas para estudiar cómo aplicar la política agraria en España, ha pedido esta semana «un gran acuerdo político» para defender una PAC «suficiente» en Bruselas. Desde Galicia están dispuestos a colaborar «dentro da lealdade ao Goberno de España, que capitanea o proceso negociador en Bruxelas». Porque, al igual que el Ejecutivo central, defienden el mantenimiento del presupuesto actual, pero teniendo en cuenta las particularidades del campo gallego.

Esas características diferenciadoras deberán ser uno de los elementos que se pongan sobre la mesa a la hora de repartir entre comunidades la inyección de fondos PAC que llegue desde el Ejecutivo comunitario. A las reuniones que comenzarán la semana que viene Galicia acudirá con su propio plan estratégico, un documento elaborado por un grupo de expertos de las universidades gallegas en el que recogen las demandas del campo galaico. Entre otras cosas, el plan detalla la definición de agricultor genuino, en base a un porcentaje mínimo de ingresos agrarios sobre su facturación total. También aboga por el tope máximo de 60.000 euros de ayuda directa por granja «para a defensa das pequenas e medianas explotacións».

No olvida defender tampoco la incorporación de nuevas superficies a la ayuda básica o la ruptura con los derechos históricos. En ese último caso con una condición: que la alternativa no sea un pago uniforme por hectárea para todo el territorio español, estableciéndose distintas regiones con pagos por hectárea adaptados a sus especificidades.

Green Deal

El plan estratégico de Galicia para la PAC también aborda el conocido como Pacto Verde Europeo, algo con lo que como reconocen desde Medio Rural los agricultores, ganaderos y silvicultores están totalmente comprometidos. De ahí que desde Galicia se reclame «un período transitorio suficiente para poder adaptar as súas actividades a ese pacto, algo que por outra parte xa se vén facendo no noso territorio e queremos que se faga máis, pero dun xeito ordenado».

De ahí que desde la Xunta no olvidan hablar del desarrollo de ecoesquemas adaptados a la realidad productiva de la comunidad. Por eso, más allá de los que baraja el ministerio proponen otros como el incremento de la superficie de pastos permanentes para fomentar la transición hacia modelos ganaderos más sostenibles con el objetivo de contribuir a la prevención de incendios forestales.

Buscan además la implantación y conservación de modelos agroforestales, fomentando el uso de los recursos disponibles propios para la alimentación animal o el fomento de la producción agraria ecológica.