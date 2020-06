El jabalí obliga a sembrar maíz hasta tres veces en varias parroquias de Boimorto

0

17/06/2020

Cardeiro, Andavou, Arceo, Brates, Sendelle y Boimil. El jabalí parece haberse dado un festín en esas parroquias del concello coruñés de Boimorto obligando, como denuncian desde Unións Agrarias, a que algunos agricultores hayan tenido que hacer la sementeira hasta tres veces para garantizar la cosecha. Las quejas fueron recogidas en la oficina comarcal de la organización agraria y sus estimaciones apuntan a que el animal parece haberse cebado en unas ochenta hectáreas de terreno de esas zonas.

Desde Unións Agrarias pìden ahora implicación de la Adminisrtación autonómica para solventar el problema. Dicen que «este é un problema reiterado» y denuncian «a pasividade do Tecor local, existindo incluso reunións coa Consellería onde, chegou a barallar a alternativa de traer cuadrillas de caza de fora de Boimorto». Explican en este sentido que esta es una excepción que permite la Lei 13/2013 de Caza de Galicia para ejecutar las medidas de control de daños necesarias para que los agricultores o ganaderos puedan sacar su producción adelante. Pero al final parece que no llegó a ir ninguna cuadrilla externa por el compromiso del Tecor de gestonar de modo adecuado los problemas de los productores de la zona. El problema, añaden desde Unións Agrarias, es que el compromiso no se cumplió durante esta temporada de caza.