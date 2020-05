La inversión en maquinaria agrícola se ralentiza

0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 09/05/2020 05:00 h

El campo no ha parado de trabajar ni un solo día desde que el 13 de marzo se decretó el estado de alarma. Pero eso no debería ser noticia porque los agricultores y ganaderos están al pie del cañón los 365 días del año. La noticia es que, aunque su actividad continúa y aunque en sectores como el lácteo se recoge la leche con normalidad, el nivel de ingresos no es el mismo en otras ramas del sector primario como la del ganado vacuno de carne o la de las grandes producciones de patata de A Limia que iban para la industria del frito. Ese escenario, unido al temor ante lo que vaya a ocurrir en los próximos meses, ha ralentizado la inversión. Y la tendencia a la prudencia está dejando poso en el sector de las empresas dedicadas a la comercialización de maquinaria agrícola. «A xente ten medo e aínda que teña cartos aforrados, prefire esperar. Despois os datos que saen agora do ROMA non son os que realmente reflexan as consecuencias das medidas adoptadas pola pandemia neste sector. A razón non é outra máis que os rexistros que aparecen agora poden ser de máquinas mercadas en outubro ou novembro, na precampaña», explica el comercial de Agrícola Calvo, en la provincia de Lugo. De hecho, los plazos de entrega pueden llegar a los cinco o seis meses en algunos casos.

Por esa razón, este mismo comercial interpreta que las verdaderas consecuencias de las medidas para frenar el coronavirus en el sector tendrán reflejo en los datos de otoño: «Moita xente que tiña á maquina mercada diche que de haber sabido o que ía pasar non a mercaba. Despois hai os que están pendentes de que lles chegue a subvención ou a PAC para mercar. Despois da campaña do millo a venta vai ser mínima».

De momento pues los datos del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA) hay que tomarlos con prudencia. Según los números provisionales correspondientes al pasado mes de abril hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, en Galicia durante el cuarto mes del año se dieron de alta un total de 53 tractores, un 23,19 % menos que el mismo mes del 2019.

En líneas generales, tanto el número de registros de maquinaria registrada, como los aperos suspendidos como las máquinas de cosechar o la infraestructura necesaria para aplicar el fertilizante en el campo, han bajado, pero hay una excepción. Son los tractores o aperos para recolección. En ese caso los registros de este abril han aumentado en relación a los del mismo mes del año pasado. En el caso de tractores para la recolección, por ejemplo, este mes de abril fueron apuntados en el ROMA cuatro vehículos, el doble que hace un año. Algo parecido ocurre con las máquinas suspendidas dirigidas a realizar esa misma tarea, que han crecido un 25,9 %. De hecho, en abril se registraron en Galicia 34.

