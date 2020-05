Ferias y mercados, mejor cuando haya más movilidad

0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ 06/05/2020 05:00 h

«Non paga a pena empezar de novo a feira en falso». En Parga toca feria este domingo, aunque no se celebrará. Una de las peculiaridades es que la carballeira que la alberga es privada, y la asociación de propietarios del campo de la feria no ve interesante la reanudación. El presidente de la entidad, Xesús Barreiro, se muestra prudente, y subraya que no pueden acudir vendedores de varias comarcas de A Coruña ni tampoco visitantes coruñeses y ferrolanos que a estas alturas del año, con la primavera avanzada, visitan la localidad en domingos de feria.

Tampoco parece probable la celebración de la feria prevista para el domingo 31. Barreiro agrega que esas limitaciones a los desplazamientos suponen la imposibilidad de contar con pulperías en la feria, con lo que, admite, los alicientes se reducen. De cumplirse las previsiones de la junta directiva, habrá que esperar a junio para que Parga recobre la animación de los domingos de feria.

En Guitiriz debería celebrarse mercado semanal este miércoles, pero el Concello no ha tomado aún medidas sobre este asunto. Una situación similar se da en Vilalba, en donde este martes no ha tenido lugar el mercado que sería habitual en otras circunstancias. La concejala Antía Rama asegura que es necesario disponer de más información y de pautas más concretas antes de abordar la recuperación.

Sí hay planes para mercados y para ferias en Castro de Rei. El miércoles se celebrará el mercado semanal en Castro de Ribeiras de Lea, y el domingo habrá feria en la capital del municipio. El alcalde, Francisco Balado, cree que no habrá problema en establecer unas distancias entre unos puestos y otros. Sí hay una incóngnita, la de los puestos de pulpo, que podrían ir y vender raciones para comer en las casas, aunque no para degustar en la céntrica carballeira. Ir a Castro de Ribeiras de Lea un miércoles para comer el pulpo es un potente reclamo en varias zonas de la provincia.