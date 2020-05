SOS de una familia de A Limia para dar salida a su «stock» de 600 toneladas de patata

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Cedrón

redacción 02/05/2020 05:00 h

Eloy y Raúl Manso son de Zadagós, en el concello de Sandiás, pero viven en Xinzo. Son agricultores, lo mismo que su padre Serafín. Y juntos, en familia, llevan Agrimanso, una explotación dedicada al cultivo de patata de la variedad Agria, la propia de esta comarca del interior de Galicia. Sus tubérculos crecen en las 70 hectáreas de terreno que tienen en Zadagós. En parte son tierras que ya sembraban sus abuelos a las que, poco a poco, han ido sumando otras que fueron quedando a barbecho debido al éxodo rural. El principal mercado de las patatas de Eloy, Raúl y Serafín es la industria del frito. Pero con la restauración cerrada y más de un mes de tiempo muerto para ir de cañas, en su almacén de Xinzo tienen acumuladas 600 toneladas. «Agora acabamos de mandar medio tráiler para Sevilla, pero iso son só 12.000 kilos», explica Serafín.

Pero Eloy, Raúl y Serafín son agricultores. Saben que hay años buenos, años malos... Saben que hay que enfrentar épocas de lluvia o de mucho sol y, por eso ahora, no se han quedado esperando a que les saquen de encima esta mala hierba que es la pandemia. Han usado Internet como azada y, a marchas forzadas, han puesto en marcha un proyecto para comercializar sus patatas a través de la página web Solo ti podes axudarnos. Porque, como dice Eloy, «a idea é poñer as patacas a precio de custe de producción para que as persoas que o están pasando mal poidan acceder a un producto perecedeiro e de calidade como son as patacas de A Limia e ao mesmo tempo que nos, como agricultores, cubramos os gastos da colleita e non teñemos que tirar estos alimentos. Despois, o 10 % do que se recaude coa comercialización das patacas tamén vai para o Banco de Alimentos ou outros colectivos de axuda que o precisen».

La web, que entró en funcionamiento ayer, la han puesto en marcha en tiempo récord. Porque, señala Eloy, «non tiñamos nada, non sabiamos nin por onde empezar. Tivemos que contratar unha empresa que nos axudara coa web, mercar máquinas para envasar, caixas adaptadas a dez kilos de patacas...».

Su objetivo no es ganar, pero tampoco perder. Y sobre todo aprovechar para dar a conocer al consumidor la calidad de un producto como es la patata de la variedad Agria que crece en A Limia. El precio de una caja de 10 kilos es de 2,99 euros. La de 20 cuesta 5,59 euros, cantidades a las que hay que sumar los gastos de envío. Las mandan a cualquier punto de España. Hasta fin de existencias.

Su filosofía es la que ha reinado en cualquier aldea de Galicia durante toda la vida: «Ti me axudas e eu che axudo». Porque, como dicen los miembros de esta familia de agricultores, «xuntos sairemos desta».