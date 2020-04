Isolina aún tendrá que esperar para plantar sus alubias en Nantón

0

La Voz de Galicia d. sampedro | c. viu

redacción 26/04/2020 05:00 h

Isolina aún no podrá ir a plantar alubias a su finca de A Pedra, en Nantón. Pero no pierde la esperanza de que de aquí a finales de mayo, época en la que se echan estas legumbres en esa parte del interior de la Costa da Morte, continúen haciéndose avances en la flexibilización de las medidas derivadas del confinamiento. Ayer se dio un paso después de que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Galicia, la Xunta acordara flexibilizar las restricciones que hasta ahora había impuesto a los agricultores no profesionales a la hora de atender sus huertos. Hasta el momento estos solo podían plantar patatas o poner cebolo en aquellas leiras que distaran menos de 500 metros de sus casas. Ahora el radio se amplía a cinco kilómetros. De este modo los particulares que dispongan de un terreno, un huerto o un viñedo con fines no comerciales, y que, por tanto, ejerzan una actividad profesional diferente a la agraria, podrán realizar desplazamientos imprescindibles para atender sus fincas, siempre dentro del mismo término municipal al de la residencia habitual. En caso de que el huerto se ubique en un concello diferente al de la vivienda habitual, el desplazamiento estará autorizado bajo una declaración responsable, siempre y cuando no exceda de un radio de cinco kilómetros del domicilio.

A Isolina los cinco kilómetros se le quedan cortos. Porque en base a los datos registrados por Google Maps, entre Baio, donde vive, y la huerta que heredó de su familia en A Pedra, en la parroquia de Nantón (Cabana) hay poco menos de diez, aunque en coche llegaría en nueve minutos. Solo podría ir a su finca en el caso de que tuviera alguna oveja controlando las malas hierbas. En ese caso estaría permitido el desplazamiento para alimentar a los animales.

Permisos de quemas

Otro de los aspectos abordados por el comité fue el de los permisos para las quemas de restos agrícolas. Podrán recibir autorización las quemas que se lleven a cabo para evitar problemas fitosanitarios en las explotaciones agrícolas, y para tramitar las solicitudes y obtener las autorizaciones, los interesados deberán dirigirse a los servicios provinciales de prevención de incendios a través del correo electrónico, y hacer una declaración responsable que justifique la necesidad de la quema.

También en relación con las medidas de prevención de incendios, el Cecop acordó levantar la suspensión del plazo legal para cumplir con las obligaciones de mantener limpios las franjas y perímetros de seguridad de 50 metros en torno a las viviendas y núcleos poblados. Dicho plazo finalizaría, en condiciones normales, el 31 de mayo, pero ahora se prorrogará por el tiempo de vigenda del estado de alarma, «sen que en ningún caso poidan realizarse as limpezas máis alá do 31 de xullo», sostiene la Xunta.