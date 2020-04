UPA urge que parte del dinero que va a grandes perceptores de ayudas de la PAC vaya a un fondo de crisis para coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

agencias 22/04/2020 16:22 h

Una redistribución de los fondos de la PAC para compensar a los trabajadores del campo que lo están pasando mal. Eso es lo que ha pedido este miércoles el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, a la Comisión Europea. Su demanda la recoge Europa Press: «La UPA pedimos claramente que, aunque alguno cobre un poquito menos de lo que cobra, sobre todo lo que son grandes perceptores de ayuda de la Unión Europea, y que una parte de ese dinero vaya al fondo de crisis y se pueda dedicar a la gente que lo está pasando mal».

Así, explicó que este mediodía «todas las organizaciones agrarias de la UE» tienen una videoconferencia con el Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a quien van «a exigir que se pongan todos esos mecanismos a disposición» porque, comentó, «es el momento de darse cuenta» de la «importancia» de la agricultura y la ganadería que, «en muchos casos ha estado desprestigiada».

«Que no se piensen que cuando venga un problema como este nos vamos a abastecer con lo que venga de fuera porque no va a llegar, si no hubiéramos tenido nuestros productos, aquí hubiéramos tenido problemas de desabastecimiento... es momento que la Unión Europea le de la importancia que le tiene que dar (al sector agrario)», dijo también.

Por ello, remarcó que «en estos momentos de necesidad, que no se desaproveche ni un solo euro de los presupuestos actuales, tanto de partidas de desarrollo rural como de los fondos crisis que se tienen que son más de 460 millones de euros».

A este respecto, indicó que «ese dinero debería dedicarse a sectores que lo están pasando muy mal» porque «hay sectores como los que se dedican a temas de restauración, cordero, cabrito, cochinillo, leche de cabra, leche de oveja, que lo están pasando muy mal y necesitan de una apoyo necesario en estos momentos».

«Es necesario que se habiliten ayudas para esos sectores que ya lo han pasado mal y para otros que pudieran tener problemas», destacó Ramos, quien incidió en que «se atiendan las necesidades que los agricultores y ganaderos tengan» así como que «se utilicen todos los recursos».

Propuesta de la UE

Del mismo modo, Lorenzo Ramos planteó que la Unión Europea «tiene que darle la vuelta a las propuestas que ha hecho como un calcetín» ya que «las propuestas que tenía la Comisión Europea con respecto a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), al presupuesto que se iba a dedicar al sector agrario en los próximos siete años, era una posición de recorte».

De hecho, ayer desde la Comisión Europea anunciaron este miércoles que están estudiando nuevas medidas para ayudar al sector agroalimentario en el contexto de la crisis provocada por la Covid-19, así como que espera poder detallar «muy pronto» estas nuevas acciones que tendrán en cuenta las aportaciones tanto de los gobiernos europeos como de los profesionales.

«La Comisión está analizando constantemente la situación de todos los mercados agrícolas y sobre la base de este análisis estamos discutiendo diferentes propuestas para adoptar más medidas teniendo en cuenta las aportaciones de los Estados miembros pero también de otras partes interesadas, como el Parlamento Europeo, los productores u organizaciones agrícolas», explicó el portavoz de Agricultura, Daniel Rosario.

El anuncio llega después de que los ministros de Agricultura de la UE enviaran una carta a Bruselas para reclamar más ayudas para un sector estratégico.