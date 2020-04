Una bolsa de trabajo para facilitar la contratación de temporeros

0

16/04/2020

Los agricultores dedicados al cultivo de la fresa en Huelva fueron unos de los primeros en sufrir la escasez de personal para recoger sus frutos. Porque las medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus han impedido que buena parte del contingente de 15.000 temporeros que tenían previsto contratar en terceros países como Marruecos llega a su destino. Pero no son los únicos que deberán enfrentar el problema. A lo largo de los próximos meses se irán sucediendo en España distintas campañas de recolección. En Galicia no será hasta junio cuando empiece la selección de personal para la recogida del arándano: Pero aunque la fecha todavía es lejana, no se sabe hasta cuándo llegará el confinamiento o cómo será la desescalada en las medidas de prevención. La recolecta de frutos rojos en la comunidad se extenderá hasta finales de septiembre, el mismo mes en el que se celebra la vendimia para la que suelen llegar trabajadores de Portugal.

Para paliar el problema, especialmente importante en Andalucía o el Levante, el Gobierno central, mirándose quizá en el espejo de Francia, aprobó a principios de abril un real decreto con vigencia hasta el 30 de junio mediante el que se permitirá a los desempleados trabajar en el campo cobrando al mismo tiempo su prestación. También podrán optar a la medida personas de terceros países con permiso de trabajo. Los detalles los desmenuza el Servicio Estatal de Empleo en su web.

Más allá de eso organizaciones agrarias como Asaja han puesto en marcha una bolsa de empleo en la que las empresas pueden dejar sus ofertas o aquellos que buscan trabajo pueden dejar su petición. La organización agraria calcula que en los próximos meses se precisará en el campo español entre 100.000 y 150.000 trabajadores eventuales. De ahí que con la ayuda de la empresa ESRI España, líder mundial en tecnología de Location Intelligence, haya puesto en marcha esta bolsa para canalizar las demandas de empleo registradas a todo empresario que precise mano de obra. Para acceder a ella puede hacerse a través de la web www.asaja.com.