O centro de Areeiro recomenda vixiar o mildiu no viñedo

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 05/04/2020 11:04 h

O persoal da Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA) vén de retomar as visitas aos cultivos da provincia co obxectivo de seguir prestando o servizo de avisos fitosanitarios, pese ás medidas derivadas da situación de emerxencia sanitaria. Por este motivo, mentres permaneza o estado de alarma decretado polo COVID-19, reduciranse os percorridos fronte ao que é a rede de seguimento habitual. Areeiro destaca que, aínda así, é conveniente confirmar a situación particular de cada finca, «recomendación que cobra máis importancia nestes momentos», segundo informan desde o centro dependente da Deputación. Nas visitadas realizadas estes días ás viñas, o persoal da EFA observou estados fenolóxicos bastante heteroxéneos e recomenda revisar as plantas na procura das primeiras manchas de mildiu.