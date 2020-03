La venta directa de productos agrícolas queda prohibida en ferias, al menos, hasta el 31 de marzo

0

La Voz de Galicia María Cedrón

redacción 24/03/2020 10:22 h

La incógnita ha quedado resuelta. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes una orden de la Consellería de Medio Rural por la que la comercialización directa de productos agrícolas y ganaderos en los mercados tradicionales que celebran de modo habitual los concellos queda prohibida hasta el 31 de marzo. Más allá de esa fecha, la administración autonómica notificará a través de la web de la citada consellería el mantenimiento, o no, de dicha prohibición. De todas formas, queda autorizada la comercialización de esos productos perecederos, fundamentales para la economía de muchas granjas. La orden especifica, en concreto, que se fomentará la «venda de produtos agrícolas e gandeiros por medios alternativos que non impliquen presenza física». Algunas de las vías sugeridas son la telefónica o la realización de pedidos online o parecidos. Además, añade que estos han de ser servidos «polo produtor no domicilio do consumidor, e que eviten o desprazamento de persoas pola vía pública». Pero también aclara que podrán abrir las tiendas especializadas en la comercialización de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales. Concretamente dice que quedan exentos de la suspensión de apertura «comercio ao retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes (...) en establecementos especializados». De este modo se da aire en parte al pejudicado sector de la planta ornamental. Además, aquellos que comercialcen plantones para huerta de consumidores finales podrán practicar la venta ambulante desplazándose a las localidades donde tienen clientes.

¿Qué pasará cuándo se levante la prohibición de celebrar ferias?

En todo caso, cuando se levante la prohibición, únicamente se permitirá que la comercialización de productos agrícolas y ganaderos perecederos durante los mercados. Llegado el momento tanto la colocación de los puestos como las personas que acudan a la feria para la comercialización de productos han de cumplir una serie de reglas que especifica la orden. Por ejemplo, cada puesto ha de estar separado del compañero por una vía de paso y ha de guardar una distancia mínima de seis metros. Al mismo, en los laterales permitirán dejar unos cuatro metros. Dentro del puesto las personas encargadas de la comercialización de productos han de guardar entre ellas dos metros de separación. Esa misma distancia han de guardarla aquellos que acudan a comprar al mercado.

No podrá tampoco ser cualquiera el que lleve sus productos a la feria. La orden publicada este martes dice que «serán as persoas titulares da explotación agraria con actividade inscritas na sección de venda directa (Sevedi) do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), parentes en primeiro grao que colaboran na actividade agraria ou empregados da explotación».