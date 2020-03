Los agricultores aficionados podrán plantar patatas, pero solo cuando la finca esté a menos de 500 metros de casa

No disponible

La Voz de Galicia M.C.

redacción 24/03/2020 11:38 h

No habrá problema en ir «botar as patacas» aunque no sea agricultor profesional, pero su huerto ha de estar a menos de 500 metros de distancia de su casa. En caso de que lo tenga más lejos tendrá que esperar. Es lo que establece la orden publicada este martes por la Consellería de Medio Rural por la que se adoptan las medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 en cumplimiento del acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la Emergencia Sanitaria en la comunidad autónoma de Galicia (Cedop) del 18 de marzo.

El documento concreta que las personas que tengan cultivos y viñedos para autoconsumo y no desarrollen una actividad agraria profesional podrán realizar desplazamientos mínimos e imprescindibles para el mantenimiento y atención de esos cultivos o viñas, «sen que o desprazamento poida supoñer unha distancia superior a 500 metros da súa vivenda habitual».

Lo que advierte la orden es que, en ningún caso, podrán estar más de dos personas «na parcela e estas deberán de respectar en todo momento as distancias de seguridade e demáis protocolos establecidos pola autoridade sanitaria».

Para acreditar que son agricultores aficionados con producción para autoconsumo bastará con que presenten el carné de manipulador o aplicador de fitosanitarios. En el caso de las personas viticultoras podrán acreditarlo con ese carné o con la tarjeta de registro que da el Consello Regulador de cada denominación de origen al darse de alta en los registros.

Por otra parte, los agricultores profesionales podrán continuar con su actividad para el mantenimiento de cultivos o viñas.