El sector agrario urge el regreso de las ferias para dar salida al producto de proximidad

La Voz de Galicia MAria cuadrado

viveiro | la voz 24/03/2020 05:00 h

¿Por qué se permiten comprar verduras y frutas en plazas de abasto o en supermercados y los productores locales no pueden vender su mercancía en los mercados semanales de sus respectivos pueblos? Es lo que se plantean agricultores gallegos que a través de organizaciones agrarias instan a las Administraciones a revisar las medidas de urgencia establecidas en plena crisis sanitaria del coronavirus. El Sindicato Labrego Galego fue el último en sumarse a la demanda al presentar este lunes en el Concello de Ribadeo una solicitud para que se permita de nuevo la venta de productos alimentarios en los mercados que se celebraban los miércoles y los sábados en los exteriores de la plaza de abastos. Instan a proporcionar a los vendedores «todas as instrucións e materiais necesarios para poder desenvolver o seu traballo como distribuidores de bens esenciais nunhas condicións idóneas de seguridade e hixiene, dacordo coas recomendacións das autoridades sanitarias», solicitan que se apoye a las granjas ribadenses y de la zona «para paliar a difícil situación que están a atravesar, mercando os seus produtos para fornecer as compras de alimentos programadas polos servizos sociais municipais ou calquera outras que dependan da súa competencia», y también demandan del Ayuntamiento que aproveche esta situación extraordinaria por el COVID-19 para promover «o consumo nos mercados de proximidade como medida de apoio ás economías locais e por ser máis seguros, dende o punto de vista sanitario, que o comercio en recintos pechados nos que se poden producir aglomeracións humanas e nos que non existe control sobre as persoas que manteñen contacto cos produtos dos andeis».

Desde el SLG recuerdan que para muchos agricultores estos mercados semanales son la principal vía de ingresos económicos y muchos de ellos ya soportan el impacto al no poder suministrar a comedores escolares, por el cierre de los centros educativos. Desde el SLG creen que se ha interpretado de manera errónea por parte de muchos Concellos la prohibición de celebrar estas ferias: «Se ben é certo que se recomenda non celebrar actividades ao aire libre, entre as que se incluíron as feiras e os mercados, a recomendación especifica que vai dirixida a ‘aqueles eventos que supoñan concentracións de máis de 1.000 persoas’, polo que os mercados de proximidade que se celebran periodicamente en Galiza non entrarían neste suposto». Además, recuerdan la directriz de la Comisión Europea: «Os Estados membros deberán preservar a libre circulación de todas as mercadorías. En particular, deberán garantir a cadea de subministración de produtos esenciais como medicamentos, equipos médicos, produtos alimentarios esenciais e perecedoiros e gando» e insisten en que en algunas comunidades autónomas abogan por mantener este tipo de mercados.

La organización agraria se suma de esta forma a una demanda que también han realizado otras organizaciones agrarias como Unións Agrarias, Asaja, COAG o UPA. De hecho, los agricultores llevan varios días pidiéndolo. La propia Consellería de Medio Rural ha solicitado al Ministerio de Agricultura y a los distintos concellos que autoricen la celebración de ferias al aire libre para poder comercializar productos alimentarios perecederos que, de otro modo, no tienen salida en el mercado. La demanda ya fue trasladada al ministerio de Agricultura el pasado jueves por el conselleiro José González, durante la videoconferencia mantenida con los representantes de ese departamento. Además de poner sobre la mesa la alternativa de poder realizar la comercialización ambulante de productos añimentarios de proximidad, dijo que la Administración autonómica entiende que podría permitirse la celebración de mercados municipales solo con esos productos fundamentales, pero evitando las aglomeraciones y manteniendo las distancias de seguridad entre puestos.