Javier García, bodeguero: «A nosotros nos das producto y solo en unas horas estamos coordinados para fumigar»

La tradicional economía colaborativa y los hábitos del medio rural minimizan los efectos del estado de alarma

Mientras en las ciudades la gente se pelea por sacar a pasear el perro, en los pueblos de la alta montaña lucense y en las aldeas del oeste ourensano no hay gente suficiente para lindar tantas vacas, ni pastorear tantas ovejas. Esos núcleos se fueron vaciando por el éxodo rural, pero estos días algunos de los que hicieron las maletas vuelven, aunque no es verano, para refugiarse a la sombra de sus raíces.

En un momento en el que las personas enclaustradas en sus pisos de A Coruña o Vigo matan las horas con lectura, series o juegos de mesa, en esos pueblos en los que Internet se pierde en un laberinto de zonas de sombra, no hay tiempo para el aburrimiento. Porque ahí, donde la única actividad gira en torno a la farmacia, el supermercado, el banco o el centro médico de la villa más cercana, lo que más les ha cambiado la vida estos días es que les han cerrado el bar. Comida no les falta. Lo que no tiene un vecino se lo lleva el otro. Aquí no hay peleas por el papel higiénico. Porque ellos fueron los que inventaron la economía colaborativa antes de que tuviera nombre. Lo único es que se les acabó el trajín de ir de aquí para allá por las pistas para arreglar las guías para poder llevar un becerro al matadero, bajar el coche a la ITV o, como dice Isidro, un vecino de Casas da Serra, «baixar ata Becerreá o 19 á feira de San José ou ir á subasta de Acruga».

