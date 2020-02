El campo gallego reclama una mesa de negociación de la ganadería

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 19/02/2020 14:33 h

No hubo tractores en A Coruña. Tampoco hubo problemas de tráfico porque los ganaderos, convocados por Unións Agrarias, trataron de respetar lo acordado el día anterior y, únicamente, fueron alternando los cortes de carril para entorpecer el tráfico lo menos posible. Ellos mismos manifestaron que no querían molestar a la ciudadanía que, por primera vez, parecía entender sus problemas. «Porque sen os agricultores, a cidade non come», dijeron. Lo que hubo está mañana en A Coruña fue folión. Un grupo de ganaderos de Viana do Bolo se adelantaron al Carnaval y, armados de bombo, eixada, gadaña e puas animaron las demandas de los 300 compañeros reunidos frente a la delegación del Gobierno de A Coruña para reivindicar unos precios justos para el campo, una ley que penalice y multe a aquellos que compran producto por debajo de costes, un real decreto que, aprovechando la estructura del sector lácteo al que se le ha permitido negociar en conjunto el precio de la leche, extienda esa fórmula al resto de sectores de producción y, sobre todo, que la ganadería tenga en Madrid una mesa de negociación propia, como la que se ha articulado para la agricultura o el aceite. Porque, aunque cuando se habla de precios el problema de fondo es el mismo, cada comunidad tiene sus particularidades. Producir en Galicia, como explicó el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, antes de que comenzara el folión, no cuesta lo mismo que en Castilla-La Mancha: «Recoller un kilo de uva na Ribeira Sacra non costa o mesmo que en Castela. E producir un kilo de carne na montaña tampouco costa o mesmo que nun cebadeiro catalán». Por eso, pidió medidas urgentes que acaben con un problema que lleva enquistado tanto tiempo en Galicia: «Esto hai que resolvelo pola vía de urxencia. Pedimos que en dez ou quince días poida aprobarse un real decreto que prohíba á industria e a distribución mercar producto por debaixo de custes», dijo.

Y aunque destacó el apoyo verbal recibido por parte de las administraciones a lo largo de los últimos días _desde el respaldo de ayer por parte del vicepresidente segundo del Gobierno a la buena voluntad del conselleiro de Medio Rural y del presidente Feijoo_ también apeló a su responsabilidad para que estas usen sus competencias para arreglar un problema que lleva enquistado años: «O que goberna ten que lexislar. Nos costes de producción a Xunta ten competencia exclusiva. Ten potestade para non permitir que se planten eucaliptos en terras agrarias, para non ter 600.000 hectáreas de terras abandoadas, para xestionar o problema do xabaril». Los ganaderos, llegados de puntos tan dispares como la montaña lucense, el interior de Ourense o A Mariña, reclamaron también la puesta en marcha de un Observatorio de Precios en Galicia. Y desde Ulega llamaron a los ganaderos a unirse a esta organización de productores para lograr un mejor precio para sus productos.

Mientras el folión sonaba en la calle, en una de las salas de la delegación del Gobierno, el delegado Javier Losada se reunía con representantes de Unións Agrarias. Al acabar, Losada dio otra ración de buena intención por parte del Ejecutivo al comprometerse a poner sobre la mesa del Gobierno central las especificidades de los sectores agrícola y ganadero de Galicia para intentar solucionar su problemática, porque ambos «tienen mucha importancia» en esta comunidad.