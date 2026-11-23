Juan Picos detalla por qué los bosques arden más UVigo

El abandono del medio rural _que deriva en la acumulación de combustible vegetal_, el incremento de las temperaturas en la atmósfera, la fragmentación de la propiedad forestal, la proliferación de igniciones relacionadas con los trabajos agrícolas o forestales o la llegada cada vez más frecuente de las llamas a zonas que tocan el entorno de áreas urbanizadas son algunos de los factores que hacen que nuestros bosques ardan más. Pero es que, además, no solo arde el monte. También el entorno de las zonas urbanas. Esto ha convertido a los incendios forestales en uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. No solo en Galicia, en toda la UE y a nivel global.

Por eso, hace un par de años, se puso en marcha el proyecto Use4Forest, financiado con cerca de tres millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa Interreg Sudoe, para la elaboración de una estrategia para mejorar los espacios forestales en España, Portugal y Francia y, de este modo, prevenir este tipo de sucesos. Entre las recetas que marca el borrador de este plan está la puesta en marcha de cortafuegos productivos y también la elaboración de unos modelos de comportamiento del fuego con mapas de combustible actualizados que permitan identificar las áreas de mayor riesgo. Pero hay muchas más. Se están presentando esta semana en Carcasona.

Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo, encargada de coordinar la iniciativa en la que participan trece instituciones de los tres países, entre ellas la Consellería do Medio Rural, fue uno de los que participó en la presentación de resultados. Estos serán expuestos para que cada uno de los socios pueda realizar sus consultas antes de la implantación de la estrategia por parte de cada uno de los países que participen en el proyecto.

Como punto de partida de la estrategia, se analizaron catorce documentos de política y planificación de prevención y defensa contra incendios a escala regional, nacional y europea, además de las conclusiones aportadas por cada uno de los socios del proyecto. Además de la creación de cortafuegos productivos y de la modelización del comportamiento de los incendios, hablan de diseñar actuaciones preventivas en zonas de interfaz urbano-forestal utilizando modelos de información geográfica o la generación de mapas de combustible actualizables.

Esos fueron los mimbres con los que los expertos reunidos, apoyados también por modelos de inteligencia artificial, elaboraron el borrador pendiente de recibir las últimas aportaciones de socios. Todo apunta, según avanzan desde la Universidade de Vigo, que al menos cinco administraciones de España, Portugal y Francia que participan en la iniciativa podrían adoptar la estrategia. Entre ellas, también podría estar Galicia.

Una vez más entre los ejes que marca el documento está la gestión del territorio, una vía de trabajo que ha de integrar tanto la infraestructura preventiva como la puesta en marcha de actividades económicas que permitan fijar población y las tareas de conservación y restauración preventiva. El hándicap en Galicia, el modelo de propiedad que reina en la comunidad, donde más del 90% del monte es privado.

No menos importantes son otros de los ejes en los que se sustenta el documento: desde el conocimiento del riesgo a través de la investigación aplicada a la preparación de la sociedad para enfrentar el fuego con iniciativas que van desde la educación a la realización de actividades formativas. También aboga por dar una respuesta operativa coordinada que haga hincapié en apoyarse en la innovación tecnológica a la hora de actuar, la cooperación operativa y la seguridad total. También sugiere reforzar la gestión del riesgo y la cooperación internacional a la hora de transferir conocimiento.

Porque lo que está claro es que los riesgos han cambiado. De eso habló este lunes Juan Picos en una presentación moderada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, y que tituló ¿Por qué arden más nuestros árboles? Comprender los riesgos de nuestros territorios.

No fue el único ponente de la UVigo. La profesora Laura Alonso abrió una charla sobre las nuevas soluciones para acompañar a los territorios hacia la resiliencia. Ahí se vio cómo tiene impacto el tipo de vegetación y su densidad en la protección contra el fuego, la planificación preventiva y la puesta en marcha de cortafuegos productivos o la modelización del comportamiento del fuego para cuantificar y prevenir su propagación. De hecho, investigadores de la escuela realizaron un estudio en el que identificaron después de 120.000 pruebas las áreas con riesgo de sufrir grandes incendios en el noroeste de España y Portugal y también el sur de Francia.

Junto a la Xunta Galicia o la Universidade de Vigo, en Use4Forest participan la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal, la Diputación de Ourense, la Junta de Castilla y León, el Instituto Politécnico de Bragança, el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, el Hazi Fundazioa, la Fundación Tecnalia Research Innovation, la Comunidade Intermunicipal de Terras de Tràs-os-Montes, el departamento francés de Aude, el Syndicat Mixte du Pays Sud Charente, el Centro Regional da Propiedad Forestal de Nova Aquitania, Solidarités territoriales Mission Europe y también el sindicato mixto para el desarrollo y la gestión del PNR Corbières-Fenouillèdes.