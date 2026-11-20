Imagen de un caballo con un collar de ultrasonidos para ahuyentar al lobo MARCOS CREO

La Xunta ha aprobado una ampliación presupuestaria de 397.650 euros para las ayudas destinadas a compensar los daños ocasionados por el lobo en las explotaciones ganaderas gallegas durante este año 2026. Con este refuerzo, la dotación total de la convocatoria pasa de los 597.724 euros previstos inicialmente a un total de 995.374 euros, un 66,5% más de lo presupuestado en un principio.

La medida, recogida en una orden de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático fechada el 16 de noviembre del 2026, responde al incremento registrado en los ataques de esta especie y busca garantizar la viabilidad económica del mayor número posible de granjas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega) de Galicia.

Sin apertura de nuevo plazo

Tal y como establece la normativa autonómica para las subvenciones de concurrencia no competitiva, este incremento de crédito —financiado mediante una transferencia presupuestaria— no supone la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni reinicia los tiempos de resolución.

El objetivo de esta inyección económica es agilizar la tramitación y dar respuesta, por estricto orden de presentación, a las solicitudes que ya habían sido registradas en plazo al amparo de la convocatoria de diciembre del 2025, pero que no pudieron ser atendidas en un primer momento al agotarse el crédito inicial.

Desde el departamento autonómico recuerdan asimismo que, en caso de que tras este refuerzo quedaran todavía expedientes sin cubrir por insuficiencia presupuestaria, estos pasarán a ser atendidos con cargo a la convocatoria del próximo ejercicio, siempre que esta llegue a producirse. La orden entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).