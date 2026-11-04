Mueren tres personas al quedar atrapadas en una fosa de purín en Navarra

Imagen de archivo de una fosa de purín ALVITE

Quedaron atrapadas en la fosa de purín y no lograron salir. Al parecer, esa es la causa del fallecimiento de tres personas en un accidente laboral ocurrido en la mañana de este miércoles en una granja de la localidad navarra de El Salobral de Pitillas, según Efe. Al lugar del suceso se han desplazado bomberos de Tafalla, personal del Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia, un helicóptero medicalizado, otro de rescate, una psicóloga de emergencias y agentes de Protección y Atención Ciudadana, de la brigada judicial y de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida de las tres personas, tres hombres de 61, 37 y 33 años, que tendrían relación familiar y que han fallecido en el lugar. Eran vecinos de la localidad de Caparroso, según han informado fuentes municipales a Efe, que han reconocido que el suceso ha causado gran conmoción en el pueblo.

Los cuerpos de las personas fallecidas serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

El suceso más grave en este tipo de instalaciones desde 2003

La muerte de estas tres personas es el suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores, en Murcia.

En Galicia, en los últimos años se han contabilizado varios sucesos de este tipo. Uno de los últimos se produjo en el 2023, cuando un hombre de 90 años cayó en una fosa de purín en Abadín y acabó perdiendo la vida. A la espera de la investigación oficial de este caso, lo habitual es que la emanación de gases generados por la descomposición de las deyecciones del ganado sea la principal causa de este tipo de muertes, que pueden producirse por asfixia o intoxicación. El principal responsable es el ácido sulfhídrico (H2S), que desprende un hedor similar al de los huevos podridos, aunque en concentraciones elevadas paraliza el olfato y resulta indetectable para el ser humano.

De ahí que en los manuales de prevención de riesgos laborales vinculados al sector agropecuario se recojan recomendaciones fundamentales para evitar estos siniestros; por ejemplo, no acceder a un establo mientras se remueve el purín en la fosa o ventilarla con al menos 24 horas de antelación antes de su vaciado.

Al menos en Galicia, las fosas de purín no deben estar selladas, pero han de contar con un vallado perimetral de al menos dos metros de altura para prevenir caídas accidentales.