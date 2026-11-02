Abre el plazo para solicitar fincas del Banco de Terras

Imagen de archivo de unas praderías No disponible

Trece euros. Este es el precio de alquiler anual de una parcela de 0,21 hectáreas ubicada en San Mamede de Bonxe, en el concello lucense de Outeiro de Rei. Es la primera que aparece en la relación de fincas disponibles en el Banco de Terras de Galicia, un instrumento público de gestión de terrenos que ayer volvió a abrir el plazo para poder arrendar parcelas disponibles en concurrencia o igualdad de condiciones. Cualquier interesado podrá presentar su solicitud hasta el día 20. La demanda de terrenos en no concurrencia puede presentarse durante todo el año.

La relación de fincas es amplia. La primera de la lista tiene un uso agrícola y de matorral y se permite hacer una utilización pecuaria o agrícola. Pero en esta relación no solo las hay para dedicar a la agricultura o los pastos, también para hacer un uso forestal o para dedicar al pastoreo.

Distintos tamaños y usos

Aunque domina el minifundio con parcelas que no llegan a la hectárea, puede hallarse alguna que otra de más de 10.000 metros cuadrados en concellos agroganaderos de alta demanda como A Pastoriza o Friol. Pero de igual modo que varía el uso de las parcelas, también cambia su cotización. Incluso aunque estén en el mismo ayuntamiento. La fertilidad del terreno, el acceso, la ubicación o los usos permitidos son algunos de los factores que determinan el precio de referencia que indica la web de la administración autonómica.

Como ejemplo, en San Xoán da Lagoa, en el municipio de A Pastoriza, también en la provincia de Lugo, una parcela de 2,95 hectáreas tiene un precio de 358 euros al año (0,01213 euros el metro cuadrado). Según los datos que maneja el Banco de Terras, el uso del suelo está dividido entre forestal, 0,59 hectáreas; prado; 0,38, y pasto y matorral, 1,98 hectáreas.

En este caso, los usos permitidos son forestales, pero en cambio otra parcela de 3,5 hectáreas en la misma parroquia donde el uso permitido es agrícola y pecuario el precio está en 700 euros anuales (0,02 euros por metro cuadrado).

Lo más complicado es que las parcelas tengan el tamaño necesario al uso que se les quiera dar o que coincidan en la ubicación adecuada a la demanda de las granjas, emprendedores e incluso particulares que, por ejemplo, quieren disponer de un pequeño terreno para poner un huerto o invertir en una plantación forestal. En líneas generales, salvo que estén ubicadas al lado o cerca de una explotación con idea de crecer, las parcelas que suelen tener una menor salida son las de menor tamaño.

Cómo solicitarlas

Ahora cualquier interesado en alquilarlas puede presentar su demanda preferentemente por vía telemática en la sede electrónica de la Xunta o a través de la web del Banco de Terras mediante el procedimiento MR711B. En caso de precisar más información, desde Medio Rural indican que se puede contactar con este departamento de la Xunta a través del número de teléfono 881 997 193 o escribiendo al correo electrónico: bancodeterras@xunta.gal.

El Banco de Terras de Galicia, puesto en marcha en el 2007, tiene el doble objetivo de devolver el uso a tierras que han quedado abandonadas o infrautilizadas y, al mismo tiempo, mediar entre los propietarios de terrenos y demandantes de tierra. Según indica el portal de este instrumento de gestión de terrenos privados, este instrumento garantiza a los dueños de las parcelas incluidas el cobro de la renta de eferencia, que la finca va a ser usada correctamente.