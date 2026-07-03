El 99% de las muertes por vuelco de tractor son evitables:  Lanzan una campaña para prevenir estos accidentes tras registrar 60 víctimas al año

Imagen de archivo de un tractor con cisterna LA UNIÓ | EUROPAPRESS

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha encendido las alarmas: cerca de 60 personas mueren cada año en España debido al vuelco de tractores que carecen de estructuras de protección. Para frenar esta tendencia en el campo, según Efe, el organismo ha lanzado este viernes la campaña «Prevención y protección. Vuelca las cifras», poniendo sobre la mesa el dato de que el 99% de estos fallecimientos se podrían evitar con algo tan simple como una estructura antivuelco (ROPS) o con llevar el cinturón de seguridad abrochado.

Según los datos difundidos por el INSST, en la última década 579 personas han muerto por este motivo. En lo que va de año ya se han registrado 27 víctimas mortales. El principal problema radica en el envejecimiento del parque móvil; se calcula que en España circulan todavía unos 300.000 tractores antiguos que no disponen de ningún sistema de protección ni de cinturón de seguridad.

Sector envejecido

A la antigüedad de la maquinaria se suma un factor demográfico complejo. De los 850.000 agricultores que hay en el país, cerca del 70 % supera los 55 años, mientras que apenas un 8 % es menor de 40. Pero también destacan desde este organismo que muchos propietarios desconocen que existen soluciones técnicas homologadas para adaptar sus viejos modelos o que pueden acceder a ayudas y subvenciones públicas para renovar sus equipos.

Testimonios reales para concienciar en redes

La campaña se desarrollará intensamente durante la primera quincena de julio en medios de comunicación y redes sociales. La iniciativa incluye vídeos breves con testimonios reales de personas que han vivido de cerca estos trágicos accidentes. Además, el INSST ha preparado fichas informativas muy prácticas con las causas más frecuentes de los vuelcos, recomendaciones de seguridad y guías para localizar qué sistemas de protección son compatibles con cada modelo de tractor.