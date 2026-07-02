La tecnología se alista para defender el monte: del desbroce en 270 grados a la ropa que evita golpes de calor
SOMOS AGRO
Galiforest muestra en Boqueixón los últimos avances en el sector forestal03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La tecnología mira al monte. No solo para facilitar la labor de silvicultores o maderistas, también trabaja al servicio de la prevención y la extinción de incendios forestales. Basta con dar un paseo por el bosque que rodea al Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, para comprobarlo. Allí se celebra estos días Galiforest, la feria bianual dedicada al sector forestal que se ha convertido en un referente a nivel en estatal en campos que van desde la mejora genética de semillas a la innovación en maquinaria.
Y justo ahí puede verse cómo funciona la primera máquina autopropulsada multifunción dedicada tanto a la prevención de incendios forestales como a su extinción. El desarrollo presentado por la compañía Murat, con sede en Ordes, comenzó a trabajar en el monte gallego el año pasado, aunque este verano incorporará por primera vez un apero de desbroce capaz de trabajar en un radio de 270 grados, cuando las máquinas convencionales únicamente pueden hacerlo en un ángulo de 90 grados. Además, el brazo frontal del que dispone puede ir incorporando distintos artilugios como una trituradora de martillo fijo capaz de entrar en montes donde, de otro modo, no se podría avanzar o resultaría mucho más complicado abrir pistas o caminos de paso o crear discontinuidades en el terreno con las que frenar el avance del fuego.
Pero no solo se dedica a desbrozar. También puede trabajar en época de alto riesgo de incendios. Porque, como explican desde Murat, es capaz de cambiar en solo diez minutos los aperos de desbroce por los de extinción gracias a un desarrollo diseñado por esta empresa de Ordes. Aunque la máquina es de la italiana Energreen, la compañía gallega ha incorporado un mecanismo mediante el que, por ejemplo, poner un depósito de agua de 3.500 litros o una manguera que permite al operario poder chorrear hasta una distancia de unos 50 metros.
Pero la tecnología enrolada en la lucha contra el fuego no se queda solo en las grandes máquinas. En la feria también hay calzado con una suela ignífuga mucho más ligera que el caucho para los que han de patear el monte en días de incendio o ropa preparada para evitar los golpes de calor durante días como estos en los que el termómetro se dispara.