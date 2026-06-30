«Teño tres equipos no monte. Sería inviable ter unha cisterna con cada un»

M. Cedrón REDACCIÓN

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Un tractor cortando madera en el monte este martes en la Costa da Morte
Un tractor cortando madera en el monte este martes en la Costa da Morte BASILIO BELLO

El inicio de la temporada de alto riesgo de incendio activa restricciones al uso de maquinaria entre las 12 y las 18 horas en concellos con el IRDI muy alto o extremo

01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Hoxe teño tres equipos cortando madeira no monte sacando madeira. Non podo mañá ter unha cisterna con 400 litros de auga cada unha con cada equipo. Non as temos e non as hai tampouco. Sería

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