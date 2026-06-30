«Teño tres equipos no monte. Sería inviable ter unha cisterna con cada un»
REDACCIÓN
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El inicio de la temporada de alto riesgo de incendio activa restricciones al uso de maquinaria entre las 12 y las 18 horas en concellos con el IRDI muy alto o extremo01 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Hoxe teño tres equipos cortando madeira no monte sacando madeira. Non podo mañá ter unha cisterna con 400 litros de auga cada unha con cada equipo. Non as temos e non as hai tampouco. Sería