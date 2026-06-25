Los Grupos de Acción Local se unen para exigir a Bruselas que el programa Leader mantenga su autonomía financiera

Representantes de los Grupos de Acción Local se reunieron en Jerez

Los Grupos de Acción Local (GAL) han presentado la Declaración de Jerez por el Futuro de Leader y Desarrollo Rural, un documento que fija una posición común ante el próximo marco político y financiero de la Unión Europea, coincidiendo con el periodo en el que Bruselas aborda la continuidad de este programa. La presentación se ha realizado en el encuentro Somos Leaders, una cita organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que ha reunido a representantes de los Grupos de Acción Local, redes autonómicas y autoridades de administraciones locales, regionales y nacionales en Jerez.

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) ha participado en la presentación de este decálogo de reivindicaciones, elaborado por los colectivos del territorio rural. El texto plantea la consolidación de una asignación directa de recursos a Leader, el refuerzo de la capacidad de gestión de los GAL y la simplificación administrativa para el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

El presidente de REDR, Rafael Llamas, ha expuesto durante su intervención la actividad de los GAL en los territorios rurales durante las últimas décadas, señalando que la situación del medio rural se vincula a la aplicación de las ayudas Leader. Llamas ha apuntado que el desarrollo local participativo actúa como una herramienta de vertebración sobre el territorio español debido a su implantación.

La declaración sostiene que el desarrollo de Europa incluye a sus territorios rurales, por lo que pide que este ámbito sea tratado como una prioridad estratégica con objetivos y recursos específicos para gestionar factores como el reto demográfico, la cohesión territorial, la competitividad económica, la transición ecológica y el relevo generacional. Asimismo, el documento solicita que las políticas públicas apliquen el principio de impacto rural o Rural Proofing, con el fin de que las decisiones europeas, nacionales o regionales evalúen de forma previa sus efectos sobre estas zonas.

El manifiesto recoge también la defensa de la igualdad de condiciones entre territorios para permitir que la población desarrolle sus proyectos en el medio rural con acceso a servicios públicos, empleo, emprendimiento y condiciones de vida independientes de su lugar de residencia.

El acto ha contado con la intervención de representantes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, el MAPA, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y la ADR Campiña de Jerez y Costa Noroeste. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha hecho referencia a los 35 años de trayectoria de Leader, indicando que el programa contribuye a la articulación de empleo y servicios que influyen en la decisión de la población de residir en los municipios rurales.

Con este documento, los representantes de los territorios rurales trasladan a las administraciones europeas, nacionales y regionales una petición para que el próximo marco presupuestario de la Unión Europea incorpore estas herramientas de gestión, concluyendo el texto con la afirmación de que la cohesión y sostenibilidad de Europa requiere de territorios rurales con capacidad de gestión propia.