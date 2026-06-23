Luz verde al informe que califica de «favorable» la situación del lobo en España, con el voto en contra del Gobierno

Pareja de lobos ibéricos en una imagen de archivo Ana Retamero

El lobo fue el protagonista de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el lunes por la tarde. Y después de un año de rifirafes entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Xunta sobre el estado de conservación de la especie, ayer por fin se aprobó el informe sexenal que acredita que su estado es favorable. Fue con el respaldo de comunidades como la gallega que, junto con Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según avanzaron en un comunicado desde la Consellería de Medio Ambiente. El informe, que debía de haberse remitido a la Comisión Europea antes del pasado 31 de julio, recoge otras 37 especies analizadas.

Tras la aprobación de la propuesta, prácticamente la misma que se había respaldado en la reunión sectorial del pasado 16 de julio, la titular de Medio Ambiente, Ánxeles Vazquez, se mostró satisfecha por el hecho de que la propuesta que se remitirá a Europa confirma que el trabajo hecho por las comunidades fue correcto y confirma la tesis defendida siempre por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial.

Pero como recoge el comunnicado de la Xunta también lamentó el «tiempo perdido por la actitud del Ministerio y sus sucesivos intentos de dilatar y modificar la conclusión sobre el estado de conservación del lobo en España, un retraso que mismo le pudo valer una sanción por parte de la Comisión Europea».

Los únicos votos en contra fueron los del Gobierno central y Cataluña (que no estuvo representada en la reunión pero delegó el voto en el Ministerio), justificando este posicionamiento en supuestos errores formales detectados en el informe y en los datos remitidos por las comunidades pero sin llegar a cuestionar la conclusión de que el estado de la especie es favorable. En todo caso, la conselleira reiteró que no hay tales errores.

Tras la aprobación del informe sexenal que avala la caza del lobo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, pidió este martes que prime el «rigor técnico y científico» en la protección del lobo ibérico en España.

«La opinión del ministerio sigue siendo la misma que siempre hemos defendido. Cuando hablamos de un informe sexenal que habla de la conservación de una especie durante seis años y las medidas de gestión de la misma, es fundamental partir del rigor técnico y científico», dijo la ministra ante los medios tras una reunión con operadores de los sectores gasista y petrolero.