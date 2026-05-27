El Parlamento gallego reclama al Gobierno un fondo para compensar los daños del lobo

Un lobo ibérico en una foto de archivo

La Comisión de Agricultura del Parlamento de Galicia ha aprobado, con la abstención de los socialistas, reclamar al Gobierno central un fondo estatal específico para compensar los daños causados por grandes carnívoros, como el lobo, que cubra los costes derivados de las políticas de protección de la fauna salvaje.

En la iniciativa del PPdeG, que han apoyado el BNG y el grupo mixto, se pide que la Xunta traslade al Gobierno otras demandas, como la de «restablecer y reforzar de manera inmediata» los fondos estatales para garantizar que las comunidades autónomas pueden «indemnizar adecuadamente» a los ganaderos por los daños del lobo al ganado y reclamar los 12 millones de euros que el Estado «debe» a Galicia de los ejercicios de 2022, 2023 y 2025.

También, impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de apoyo a la ganadería extensiva que incluya medidas de prevención, compensación ágil de daños y apoyo económico a las explotaciones ubicadas en zonas con presencia de lobo.

El diputado del PPdeG Miguel Ángel Viso ha criticado que el Gobierno «imponga» una política de protección sobre el lobo, «sin asumir» el coste del incremento de ataques en los últimos años, que ha cifrado en un 70 %, al pasar de 1.174 en el 2021 a una media de más de 2.000, con lo que «el lobo ataca a una media de nueve animales cada día».

Para el BNG el lobo no es el culpable del deterioro del medio rural, sino que la Xunta no ha hecho políticas serias de ordenación del territorio y de prevención porque «prefieren alimentar la confrontación y la lobofobia», aunque ha apoyado la iniciativa del PPdeG para reclamar más fondos al Gobierno en este ámbito.

Una proposición no de ley de la que el PSdeG se ha desmarcado, ya que pedir al Gobierno lo que la Xunta no hace en Galicia es «demagogia» y «una contradicción» por parte del PPdeG, al que la diputada socialista Lara Méndez ha calificado de «mayor depredador del rural» gallego.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado, por unanimidad, otra iniciativa del PPdeG para instar a la Xunta «a continuar promoviendo la silvicultura adaptativa como primera opción para la recuperación de las masas de pinos afectadas por la banda marrón» y reforzar las medidas de apoyo técnico y económico a los propietarios forestales para mejorar la viabilidad económica y la sostenibilidad de las explotaciones forestales en Galicia.