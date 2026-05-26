El mapa del eucalipto en Galicia cambia: las cortas se desplazan hacia el interior
REDACCIÓN
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Invitan a analizar por qué la tala aumenta en distritos como Santiago-Meseta interior y baja en las zonas donde tradicionalmente se explota esta especie como A Mariña26 may 2026 . Actualizado a las 20:25 h.
El monte es un mapa en constante movimiento. La evolución de los bosques avanza a una media de un 3 % anual. Y la forma de explotar los recursos que producen también varía al ritmo de