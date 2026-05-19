Medio Ambiente abrirá la temporada de caza el 18 de octubre y mantendrá la prohibición sobre el lobo

Una cazador con sus perros en una foto de archivo Sandra Alonso

Galicia ha publicado este martes la orden de vedas para la temporada de caza 2026-2027. De este modo el periodo hábil para ejercer la caza se extenderá de forma general entre el 18 de octubre y el 6 de enero y mantiene prohibida la caza del lobo. La orden ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia y, en relación al lobo, «adopta la opción normativa de prohibir su caza y no regular la adopción de medidas por daños, en coherencia con la situación legal y competencial vigente».

La Xunta autorizó la caza del lobo para las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, después de que una enmienda a la ley del desperdicio alimentario retirase de la lista de especies protegidas a las poblaciones situadas al norte del Duero.Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la paralizó cautelarmente antes de que algún ejemplar fuese abatido y denegó la solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para levantar dicha suspensión.

Más allá del lobo, la temporada de caza gallega se extenderá de forma general entre el 18 de octubre y el 6 de enero, con autorización para realizar esta actividad los jueves, domingos y festivos de carácter estatal o autonómico.

Más facilidades para cazar jabalíes

En cuanto al jabalí, la orden contempla más facilidades para abatirlos. En régimen cinegético común, el periodo de caza será del 15 al 31 de agosto del 2026 y del 7 de enero al 28 de febrero del 2027, los jueves, sábados, domingos y festivos. Los sábados entre el 1 de septiembre y el 2 de enero podrá hacerse en las modalidades de batida, montería y espera.

El régimen cinegético especial será del 15 de agosto al 28 de febrero, los jueves, sábados, domingos y festivos en las modalidades de batida, montería y espera. Además, para «reforzar el control de esta especie en el contexto actual», se podrán cazar jabalíes en los recechos de corzos realizados en terrenos en régimen especial entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2027 sin que se tengan en cuenta en la cuota de capturas. También se podrá cazar jabalí en la modalidad de mano los lunes, martes, miércoles y viernes del 15 de agosto de 2026 al 28 de febrero del 2027.

Otras especies

En cuanto al corzo, los machos adultos podrán capturarse en régimen común del 15 de agosto al 17 de octubre, los sábados en batida o montería y todos los días de la semana en rececho. En régimen especial, del 15 de agosto al 17 de octubre se podrán cazar todos los días de la semana en rececho y los sábados, domingos y festivos en batida o montería. También podrán cazarse en rececho todos los días del 1 de abril al 31 de julio del 2027. Las hembras adultas siguen vedadas con carácter general y solo se permite su caza puntual por daños.

Para el ciervo, el gamo y el muflón, en régimen especial se podrá cazar del 13 de septiembre al 17 de octubre del 2026 en rececho todos los días de la semana y en el resto de modalidades los jueves, sábados, domingos y festivos. Del 18 de octubre al 5 de enero se podrá cazar en rececho todos los días.

En cuanto a la caza menor, la liebre se podrá cazar del 18 de octubre al 29 de noviembre los jueves, domingos y festivos en terrenos de régimen especial. La arcea se podrá cazar del 18 de junio al 6 de enero -ampliable hasta el 7 de febrero- los jueves, domingos y festivos, mientras que al zorro se le aplica el período hábil de caza menor y en batida, con posibilidad de autorizar batidas en otras fechas.

En el caso de las aves, están vedadas la perdiz, la tórtola turca, el pato cuchara, las gaviotas oscura, argéntea y patiamarilla; las palomas bravía y zurita y la gralla pequeña.