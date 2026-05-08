Manuel Francisco Gutiérrez, director xeral de defensa do monte: «Nuestro objetivo en la lucha contra el fuego es llegar antes al foco del incendio»

M. Cedrón REDACCIÓN

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XOAN A. SOLER

Avanza que a finales de junio lanzarán la aplicación para que la gente pueda avisar

10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No desvela quién le llamó para proponerle el cargo de director xeral de Defensa do Monte después de la oleada de incendios de agosto del año pasado que arrasaron más de 118.000 hectáreas de superficie.

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