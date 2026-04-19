El ejército que Galicia necesita para ayudar a combatir el fuego: más de 400.000 vacas, ovejas y cabras en pastoreo

Imagen de archivo de un rebaño de vacas y ovejas ROI FERNÁNDEZ

El pastoreo extensivo desempeña un papel fundamental en la gestión de los paisajes y la naturaleza de Europa, además de contribuir a la reducción de incendios forestales. No hay que salir de Galicia para comprobarlo. Basta con observar las comarcas donde todavía hay ganadería y compararlas con aquellas donde la despoblación ha acabado con esta práctica. La Agencia Europea de Medio Ambiente emitió un informe la semana pasada sobre los sistemas ganaderos extensivos y su relación con la naturaleza en Europa en el que calcula que hace falta entre el 10 y el 15 % de todo el ganado vacuno, ovino y caprino de la UE para gestionar los hábitats de interés usando el pastoreo. Y no es solo cuestión de número. Hay que colocarlo en aquellas zonas más vulnerables.

Pero el índice de animales necesario para cumplir esta función es muy variable en función de las características de cada país. En España, por ejemplo, sería necesario más del 40 % de su cabaña de rumiantes porque es un estado que tiene amplias áreas de vegetación seminatural y alta proporción de áreas remotas o de montaña.

Zonas remotas

Es lo que ocurre en Galicia. El estudio de la agencia europea no baja al detalle territorial, pero tomando como base el porcentaje calculado para España y las cabezas de ganado bovino, ovino y caprino registradas por el Ministerio de Agricultura en la comunidad en el 2024, harían falta más de 423.000 vacas, terneros, ovejas y cabras pastoreando en zonas estratégicas para blindar esas áreas de interés frente al fuego.

Pero no es una novedad que gran parte de la vegetación seminatural y áreas forestales del sur de Europa se utilizaba para sistemas ganaderos extensivos, ayudando a reducir el volumen de biomasa. Por eso, la disminución de esta práctica impacta en el mayor riesgo, gravedad y frecuencia de incendios. Un ejemplo de que el pastoreo funciona se ha visto en el incendio de principios de abril en Ponteareas. Pese a perder su alimento, las 113 vacas de Carlota Simón e Iván González lograron que el fuego fuera mucho menos virulento en la aldea de O Galleiro, en Pazos de Borbén, que en el 2017.