NOPUBLICAR NO PUBLICAR Reconfigurar el mapa de usos agroforestales para salvar el rural: la asignatura pendiente de la ordenación territorial

Santi M. Amil

Treinta años después de que comenzara a articularse la organización del territorio en Galicia con la aprobación de la Lei 10/1995 del 23 noviembre —una norma que luego sería reemplazada por la Lei 1/2021 del 8 de enero—, la ordenación de usos agroforestales de los terrenos ubicados en el medio rural está aún en el aire, más allá de lo que indican normas como la Lei do Solo del 2016, la Lei de Montes del 2012 o la Ley de Evaluación Ambiental del 2013.

Eso que otra norma, la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia (Lei 11/2021 del 14 de mayo), recoge la creación de un Catálogo de Solos Agropecuarios e Forestais, como instrumento marco «para a ordenación e xestión do desenvolvemento dos usos de estes solos sobre o territorio galego». De lo que se trataría es de optimizar el uso de cada terreno en función de sus características para las que sea más rentable por partida triple: económica, social y medioambientalmente.

Aunque han pasado más de cuatro años y medio desde que la norma autonómica recogió la elaboración del Catálogo como una de las recomendaciones derivadas de la comisión parlamentaria de estudio de los incendios forestales del 2017, no hay nada más que un pequeño cimiento. El pasado mes de julio la Consellería do Medio Rural avanzó que elaboraría los primeros catálogos parciales en la comarca de Val de Lemos, pero de momento lo que hay son, por ejemplo, las guías para polígonos agroforestales como el de Remuiño, en el concello ourensano de Arnoia. Y justo este catálogo parcial es el que ha tomado como base un estudio publicado en la Revista Galega de Economía e la Universidade de Santiago (USC), para demostrar los beneficios que traería la aplicación de un Catálogo en Galicia. Más allá de sugerir que este se haga a nivel comarcal para recoger con mayor exactitud las características de cada zona, el informe publicado también explica que este contribuiría a superar el minifundio propio de la comunidad, aumentaría la rentabilidad de las fincas, facilitaría el acceso de las explotaciones a la superficie de tierra mínima para mejorar su eficiencia y reduciría el riesgo de incendio. Por no hablar de que incrementaría el valor ecológico de esos terrenos.

¿Cómo se llegó a esta conclusión? Pues como describe el estudio elaborado por Inés Santé, desde el Laboratorio do Territorio, adscrito ao departamento de Enxeñería Agroforestal de la Escola Politécnica Superior de Enxeñería da Universidade de Santiago (USC), aplicando un método basado en «la comparación del patrón espacial de los usos agroforestales actuales y los derivados del catálogo a través de una serie de indicadores cuantitativos y métricas espaciales». Pero todo analizado, como añade, «desde la perspectiva de la eficiencia de las actividades agroforestales y de la sostenibilidad ambiental del territorio».

Entre las principales ventajas que observa es que la aplicación de las directrices de este catálogo permite superar una vieja costumbre gallega: la de hacer una planificación para los terrenos forestales y otra diferente para los agroganaderos. Porque lo ideal es realizar un planteamiento conjunto de los usos agrícolas, ganaderos y forestales, «lo que resulta imprescindible al tratarse de usos que compiten por las mismas localizaciones, por lo que deben de ordenarse de forma que se optimicen los beneficios económicos, sociales y ambientales de forma global».

Al mismo tiempo, indica que la regulación de usos agroforestales no solo busca proteger los suelos de alta productividad, «también promueve la cohesión territorial al evitar la desestructuración del paisaje y minimizar el riesgo de incendios forestales mediante una zonificación adecuada». Lo que recuerda el documento, con todo, es que el catálogo debe de completarse con el necesario proceso de participación pública para incorporar el conocimiento y los intereses de los agentes locales y del sector.