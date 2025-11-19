La erosión provocada por los fuegos en Valdeorras llega al pleno del Parlamento gallego

CEDIDA

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, defendió en el pleno del Parlamento gallego que la Xunta cuenta con un plan para hacer frente a las consecuencias de los incendios en la comarca de Valdeorras y pidió que «non se falte ao respecto aos profesionais» que trabajan en el asunto. Lo hizo en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del BNG, Secundino Fernández, sobre la planificación que prevé realizar el Gobierno gallego para evitar la erosión de los terrenos quemados en el incendio de Valdeorras, además de la consecuente contaminación de acuíferos y agua destinada a uso domiciliario.

Gómez explicó que está en marcha «un conxunto de actuacións para previr a erosión, entre elas a aplicación de mulching ou acolchado, consistente en cubrir o chan con material vexetal para facilitar a rexeneración». E indicó que estas medidas no se realizan al azar, «senón que foron precedidas dun levantamento topográfico detallado e dun deseño baseado na avaliación dos riscos hidrolóxicos». Entre los trabajos ejecutados habló del «mulching manual» y del uso de aeronaves para «espallar a palla dende o aire». Al mismo tiempo quiso destacar «a profesionalidade e a dilixencia do persoal técnico, asegurando que está a responder con eficacia»

Pero esta explicación no convenció a Fernández que, en su turno de réplica, recordó que en A Rúa «arderon 2.900 hectáreas, o 80% do concello, en Vilamartín 7.300 hectáreas, outro 80%, e en Petín 2.200, máis do 70% da superficie», además de acusar al Ejectivo autonómico «de non querer actuar» y pretender «trasladar responsabilidades aos concellos e ás demais administracións». En este sentido, añadió que «parece que arderon os ríos» e ironizó con el hecho de que parece que el problema «nace na auga», al tiempo que pidió que «non se trate de parvos aos veciños». En este sentido, dijo que son los servicios muncipales «os que están asumindo o esforzo para garantir a potabilidade, mentres que a Xunta non fai nada para resolver un problema de saúde pública».

Ante estas críticas, en su turno de respuesta la conselleira achacó a Fernández que «ten dous problemas, o primeiro que minte e o segundo que non escoita», y lo acusó «de non ter atendido a nada do dito previamente», al tiempo que volvió a pedirle que deje de «desprestixiar aos profesionais de Medio Rural». Además, detalló que las «actuacións non se limitan ao control da erosión, senón tamén á restauración de pistas e obras de paso para mellorar a evacuación das augas». Otra línea de actuación a la que hizo referencia es la retirada de madera quemada en los montes de gestión pública y su aprovechamiento adecuado. No olvidó tampoco hablar del «esforzo económico realizado» y aludió a la aprobación de «3,7 millóns de euros en axudas para persoas afectadas, podendo chegar até 200.000 euros por beneficiario» o a los 5 millones destinados a 46 concellos para reparar infraestruturas municipais, a «petición dos propios concellos». Finalmente terminó su intervención indicando que la recuperación debe acometerse con un enfoque integral y que el Gobierno mantiene una actitud colaboradora con vecinos y administraciones locales. Pero también lanzó la pregunta de quién tiene la competencia en materia de aguas en la zona afectada.