Fincas agrícolas en Galicia desde un euro: el minifundio sigue vivo en el Banco de Terras

Santi M. Amil

En Santa Marta de Astariz, en el concello ourensano de Castrelo do Miño, hay una pequeña finca agrícola que no llega ni de lejos a la centésima parte de una hectárea. Son unos 49 metros cuadrados que prueban como el minifundio reina todavía en muchas zonas de Galicia pese a los múltiples intentos de agrupación de la propiedad. La parcela, dedicada a pasto y mato, es una de las muchas fincas que están disponibles para alquilar en el Banco de Terras de Galicia. Y puede arrendarse por un euro al año. Los interesados pueden presentar su solicitud a partir de mañana lunes día 3 de noviembre, fecha en la que la Consellería do Medio Rural vuelve a abrir el plazo para demandar fincas que estén inscritas en el Banco de Terras. Este permanecerá abierto hasta el día 21.

Precios prácticamente tan populares como el de ese pedacito de tierra son los de parcelas registradas en Santa María de Pazos, en el concello pontevedrés de Pazos de Borbén. Una finca de 584 metros cuadrados y otra de 611 tienen una tarifa de 4 euros al año cada una. Y como la de Castrelo do Miño, en plena comarca vinícola de O Ribeiro, su uso es agropecuario y actualmente tienen pasto y mato.

El problema de fincas como estas es su tamaño, su ubicación y las características productivas del suelo porque el coste de arrendar otra parcela de uso pecuario de más de 1.300 metros cuadrados (0,13 hectáreas) en A Estrada es ya de 1.000 euros al año. Pero hay que bucear en el listado de parcelas del Banco de Terras para encontrar una oportunidad. Los precios son tan variados como el tamaño de cada una de ellas. Solo hay que pensar qué uso queremos darles, ver que se adapten a lo que se quiera llevar a cabo y no perder la oportunidad.