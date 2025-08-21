Los apicultores podrán acceder gratis a fincas del Banco de Terras para poder alimentar a sus abejas

Carlos Castro | EUROPAPRESS

Los apicultores afectados por los incendios forestales registrados este verano en Galicia —en especial en la provincia de Ourense— tendrán acceso gratuito a parcelas del Banco de Terras, con el fin de que puedan instalar allí sus colmenas y mantener así su producción. Al menos es lo que ha avanzado la Consellería do Medio Rural en un comunicado en el que indica que «os interesados deberán dirixirse á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, adscrita á Consellería, para solicitar esta posibilidade».

Cada solicitud será evaluada teniendo en cuenta los daños ocasionados por los fuegos en las instalaciones apícolas. En función de ello, se proporcionarán terrenos alternativos a los quemados para asegurar que, de manera temporal, las abejas dispongan de alimentación natural y se garantice la continuidad de estas explotaciones.

Asimismo, «os apicultores que queiran acollerse a esta medida deberán respectar as distancias e demais normativa de aplicación, así como comunicar nas oficinas rurais os traslados e as novas localizacións para actualizar o correspondente rexistro apícola de Galicia». Desde los servicios provinciales y las oficinas rurales de la Consellería se dará traslado de esta medida a los productores perjudicados, a los ayuntamientos y a las asociaciones de apicultores, para favorecer la máxima difusión de la iniciativa.

Esta colaboración se suma a otras acciones impulsadas por Medio Rural para paliar los daños que los incendios han causado en el sector agroganadero. Entre ellas destaca «o operativo de emerxencia activado xa desde o pasado sábado, día 16 de agosto, para garantir a subministración inmediata de alimento aos animais das explotacións gandeiras afectadas polos incendios, especialmente na provincia de Ourense».