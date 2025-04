La caza del lobo se reactiva a partir de mañana en Galicia y durante todo el año, pero solo donde haya ataques recurrentes

Ejemplar de lobo ibérico Ministerio para la Transición Ecológica

El lobo vuelve a ser desde mañana una «especie cazable» en Galicia. La Xunta de Galicia retoma el Plan de Xestión do Lobo del año 2009 con varias modificaciones. El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes los nuevos criterios durante la temporada 2024/2025. Los principales cambios son la actualización del mapa de zonas afectadas y un mayor protagonismo de los ayuntamientos para que puedan solicitar acciones y las épocas hábiles de caza. Se permitirán las batidas durante todo el año, pero en abril, mayo y junio solamente se autorizarán esperas (los cazadores quedan fijos en un punto). El principal criterio serán los ataques recurrentes.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentó este viernes el nuevo modelo de gestión en Ourense, por ser la segunda provincia más afectada de Galicia. El organismo autonómico recupera el Plan de Xestión do Lobo después de que el Congreso aprobase retirar a este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del río Duero. Fue incluido en este registro en el año 2021. «Dende entón non puidemos facer ningún tipo de xesión. En Galicia nunca se cazou o lobo nin se vai cazar, fanse extraccións co fin de protexer a diversidade e aos gandeiros», dijo la conselleira.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó este viernes en Ourense los cambios en la gestión del lobo en Galicia

Una de las principales modificaciones respecto al plan que se ejecutaba antes del 2021 es el mapeo del territorio afectado, para el que se revisaron los criterios de valoración. Hay tres zonas diferenciadas según el nivel de afección y la Xunta está trabajando en actualizar los concellos incluidos en cada una de ellas. Hay presencia del lobo en toda Galicia, con 93 manadas y unos 800 ejemplares según el último censo del 2023, excepto en las grandes urbes y en la comarca do Baixo Miño.

La división en tres territorios define cuál es el organismo encargado de autorizar la cacería. Las zonas 1 y 2 dependen del departamento territorial en materia de conservación de la naturaleza de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. En la zona de gestión 3 es la persona titular de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural quien resolverá las solicitudes de caza.

El criterio de autorización

Una vez los solicitantes trasladen su expediente al Servicio Provincial de Patrimonio Natural, el equipo técnico analizará cada caso. Como apuntó Ángeles Vázquez, el criterio es el número de ataques continuados, cuando hagan inviable la supervivencia de una explotación o de una especie. Se tienen que producir en un área reducida y en un período corto de tiempo. La Xunta no establece un número concreto de extracciones, como aplican otras comunidades como Asturias, que las limitó en 53. «Un ataque nun ano nunha gandeiría non é motivo de facer unha batida, unha espera ou unha montería, pero hai casos por exemplo en Ourense con trinta ataques, e aí non se pode dudar», argumentó Vázquez.

También tendrán en cuenta las acciones preventivas, si el ataque se produce al aire libre o en terrenos donde ya se aplicaron otras medidas pero no están funcionando. Será un motivo de especial consideración si las reses atacadas son crías. La representante autonómica aclaró que las extracciones serán puntuales y estudiadas. Antes de que el lobo entrase en el listado Lespre, desde el 2006 al 2021 se cazaron 17 animales en 96 acciones.

Las personas participantes en las cacerías serán determinadas por los concellos mediante un sorteo público entre los cazadoras que lo soliciten, dando prioridad a las propietarias de los bienes afectados. Los solicitantes de cada autorización deberán informar por escrito de los resultados en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la realización de la actuación.

¿Quién puede solicitar acciones?

La Xunta quiso con los nuevos cambios dar más protagonismo a los gobiernos municipales para que puedan pedir ellos mismos las actuaciones. Primero, los daños provocados por el lobo deben ser comunicados al Servizo Provincial de Patrimonio Natural, que procederá a su comprobación. Los solicitantes pueden ser los propios ganaderos, los tecores o los Concellos.

Según recoge el DOG, en terrenos cinegéticos de régimen especial, las solicitudes las formulará la persona titular del derecho de aprovechamiento. En caso de los terrenos de aprovechamiento cinegético común, serán las personas perjudicadas por los daños detectados. Si los prejuicios causados por el lobo son generalizados, le corresponderá el órgano territorial competente.

Medio Ambiente constata un aumento de los ataques del lobo en Galicia M. Alfonso

Época y modalidades de caza

El plan de gestión que entra en vigor mañana establece otras épocas hábiles de caza. Se podrán autorizar esperas, batidas y monterías durante todo el año. Pero en los meses de abril, mayo y junio únicamente se realizarán esperas. Esta actuación consiste en que los cazadores deben estar fijos en un punto, sin moverse por el monte ni seguir al lobo, solo pueden esperarlo. Antes se podía aplicar cualquier modalidad durante todo el año. El cambio se debe a que son meses de cría de numerosas especies.

La conselleira de Medio Ambiente explicó que el objetivo de la nueva gestión es mantener una población estable de lobo y, al mismo tiempo, la viabilidad con el resto de especies y con los ganaderos. Defendió que en Galicia siempre se protegió a este animal, respaldada por los datos del aumento de manadas, que pasaron de 68 a 93 en los últimos 20 años. Sin embargo, argumentó, desde la inclusión en el listado Lespre, los avisos por ataques se habían multiplicado. Puso como ejemplo que en la provincia de Ourense, en el 2021 se registraron 253 avisos y 478 reses muertas. En el 2024, pasaron a ser 467 avisos y 767 animales muertos. En total en Galicia, en el último año murieron 3.200 reses. «O lobo está nunha situación moi favorable e vai seguir protexido pero o difícil é o equilibrio», apuntó.

Tras la publicación en el DOG, la agrupación Unións Agrarias ya solicitó formalmente que la Consellería de Medio Ambiente tome medidas contra el lobo en el concello de O Pino para aliviar la presión sobre las explotaciones que sufren ataques. Consideraron también que el plan de gestión de la Xunta necesita una revisión, por lo que piden que se convoque una mesa de trabajo.