Un insecto que ataca las semillas, la nueva arma para combatir al plumacho

PACO RODRÍGUEZ

No hay terreno que escape a su colonización. Desde las medianas de las autovías que vertebran Galicia hasta fincas particulares, entorno de los ríos o jardines donde no fue invitada. Aunque la Cortaderia selloana, más conocida como hierba de la Pampa o plumacho, se convirtió ya hace años en un problema para la biodiversidad de la comunidad, los esfuerzos realizados hasta ahora por mantener a raya la expansión de esta planta invasora no han logrado todos los frutos que se esperaba.

Por eso, la dirección xeral de Patrimonio Natural quiere dar un giro a su estrategia de erradicación de esta gramínea echando mano de la lucha biológica.

Y para ello ha tocado a la puerta del departamento de Bioloxía de la Facultade de Ciencias de la Universidade de A Coruña, que ha desarrollado una nueva tecnología capaz de emplear al insecto spanolepis selloanae, un parásito de la planta, para atacarla donde más le duele: en sus semillas.

La cuestión, como explican desde la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado, es que este insecto daña las semillas de la hierba de la Pampa, reduciendo tanto su producción como su dispersión. Además, explican que el equipo de la UDC aseguró que el método está patentado e incluso han contratado una empresa del sector para validar la solución de control biológico que proponen «co obxectivo de garantir a súa correcta aplicación e distribución». Y sobre todo subrayan que este método no implica el empleo de productos químicos.

Junto con esta nueva estrategia, la dirección xeral de Patrimonio Natural tiene en marcha diferentes actuaciones para luchar contra el plumacho que llegó a Galicia como planta ornamental y también como medio de contención en taludes. Entre otras cosas ese departamento de la Consellería de Medio Ambiente está elaborando una cartografía de detalle para saber la distribución y abundancia de la gramínea en zonas costeras de la red de espacios protegidos y sus áreas limítrofes, además de participar en el programa LIFE Stop Cortadeira, un proyecto europeo que analiza y trata de eliminar la hierba de la Pampa en la franja que va desde la costa oeste de Francia hasta el arco norte de España y Portugal.