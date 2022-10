En este sentido, la conselleira lamentó que el Gobierno central «acabe de confirmar a súa intención de deixar a Galicia fóra do reparto dos 20 millóns de euros reservados nos Orzamentos Xerais de 2022 para paliar os danos do lobo». Al respecto, explicó que esta mañana recibió una carta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se afirma que si la comunidad quiere recibir parte de esos fondos «tiene que aceptar» antes la estrategia nacional del lobo aprobada este verano. «Pero Galicia non pode aceptala porque suporía vender aos gandeiros e incluso vender a biodiversidade», respondió Vázquez.