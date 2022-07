La bióloga Cristina Fernández muestra el pinar, ya con frutos, de una parcela calcinada por el fuego en el 2016 VÍTOR MEJUTO

«Lo fundamental es evitar los arrastres —destaca Cristina— porque ese es uno de los problemas más importantes que causan los incendios en Galicia». Pero no todos los fuegos son iguales, ni afectan de igual forma al suelo. «Hay que evaluar muy bien dónde se actúa porque incluso en un mismo incendio la afectación del suelo no es la misma en todas partes», matiza mientras avanza entre tojos para mostrar el lugar en el que su equipo colocó las redes o balsas de retención para recoger los sedimentos y también evitar los arrastres de carbones que, de llegar al agua pueden hacer que esta no sea potable durante un tiempo o también perjudicar los bancos de marisco.

Ahí, donde ahora crecen esas leguminosas, los toxos, que inyectan y fijan hidrógeno al suelo, este ya no se ve teñido del gris que dejó la ceniza. Está negro. El haber arrojado paja con helicópteros desde el aire para recubrir las zonas en las que estaba muy quemado para emular la cobertura orgánica que suele tener (una técnica conocida como mulching) dio frutos.