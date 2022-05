Las parcelas de esos propietarios son las que están en disposición de usarse en las 19 aldeas que están ya aprobadas —las de Osmo, en Ourense; y Trascastro o Parada dos Montes, en Lugo, son las que ya están terminadas— y los diez polígonos agroforestales para los que hay acuerdo para iniciar el proceso de aprobación o está a punto de publicarse en el Diario Oficial de Galicia el acuerdo para iniciar esos trámites. A mayores, hay otros cinco polígonos donde está pendiente la recogida de firmas de los propietarios de la tierra.

En Carzoá se ha aprobado una aldea donde ahora está en elaboración el proyecto para saber qué cultivo o ganadería es el más adecuado. El segundo paso será comenzar los trabajos de desbroce. Además, está en proceso la aprobación de un polígono que estará dedicado a la ganadería extensiva de vacuno, porcino, ovino o caprino, y cultivos complementarios. Justo lo que hace José Manuel en sus terrenos. «Nós tamén temos agora interese en terreos na aldea». Porque antes de echar hierba y cereal en Carzoá, tenía que «ir mercalo a Xinzo, e iso supón máis gasto», añade este agricultor y ganadero que tiene una explotación de vacuno y ovino. Más allá del ahorro económico, también valora la mejora del entorno. «Ou facemos isto ou isto acaba todo en mans do lume. Xente que ao inicio non se animou a incluír as súas parcelas, agora está facéndoo porque ve as terras coidadas», comenta.