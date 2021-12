Imagen de un lobo avistado en la sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora CHISCO LEMA || EP

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha rechazado el borrador de Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

Según explican en un comunicado conjunto las comunidades de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias (que albergan entre las cuatro el 95 % de las poblaciones de lobo), el texto fue sometido a votación y obtuvo el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas estas cuatro. Al no haberse aprobado el borrador en esta comisión, el documento no podrá elevarse a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados el ministerio y los consejeros de los gobiernos autonómicos.

La postura de rechazo gallega, castellanoleonesa, cántabra y asturiana se sustenta en la idea de que el borrador ministerial no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, salvo que sus redactores, dicen las cuatro comunidades autónomas, «consideren que as actividades do medio rural son unha das principais ameazas para a biodiversidade do noso país, algo que contradicimos de forma rotunda», apuntan en el comunicado conjunto.