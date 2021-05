Un sector primario en crecimiento hace que repunte la formación agroforestal

0

La Voz de Galicia m. cedrón

09/05/2021

«O máis importante é aprender a mirar e ver». Esa es una de las lecciones que Samuel Ferreiro recibió de uno de sus profesores en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón. Fue ahí donde este joven de Milladoiro, uno de los barrios del concello de Ames que lindan con Santiago, estudió el ciclo medio de Produción Agropecuaria antes de cursar, después, el ciclo superior de Gandería e Asistencia en Sanidade Animal. Y fue también en ese centro de formación, dependiente de la Consellería de Medio Rural, donde Samuel comenzó a mirar más fijamente hacia el campo que habían dejado sus padres y que ya le despertaba interés. Sus abuelos, recuerda «tiñan xa unha explotación en Santa Comba».

Y vio en el campo una vía para labrarse un futuro. «Dende que acabei, estou traballando. Empecei facendo prácticas en Ganxabar, un dos poucos centros de recría de novillas que hai en Galicia; despois, da man de Xan Varela, un exalumno de Sergude que estudou alí hai 20 anos e que puxo en marcha Inacogen Servicios, especializada en xenética e produtos de gandería, pasei traballar alí de comercial, e dende hai dous meses estou en Agrícola del Noroeste, o concesionario de John Deere para todo o noroeste», explica este joven de 24 años.

Samuel está contento. Mucho. Porque trabaja en el campo de la agricultura de precisión, donde combina dos cosas que le atraen a partes iguales: el campo y la tecnología. Esa es una de las señales que muestran la transformación en la que está envuelto el sector primario en Galicia. Ese cambio es el que ha desencadenado la demanda de personal cualificado para poder atender los retos que marca, por ejemplo, la nueva política agraria común (PAC). Porque para trabajar en una explotación láctea o manejar una máquina en el monte no vale cualquiera. Hay que saber.

Las oportunidades son muchas, no solo en la ganadería vinculada al sector lácteo -uno de los principales motores económicos de Galicia-, «también en el sector forestal, en el viverismo, la huerta... Y las opciones no solo se abren para los que tienen vínculos con el medio rural, también para aquellos que vienen de entornos urbanos», apunta Luis García, director de la EFA de Fonteboa, en Coristanco. El problema, como explica Samuel, es que hasta ahora la oferta de formación relacionada con el sector agroforestal «é pouco coñecida». Cree que debería «publicitarse máis» porque a él le ha valido de mucho. «O bo que ten é que é moi práctico e, aínda que empecei o ciclo medio agardando a que puxeran en marcha o superior, ao final gustoume máis o medio porque me deu uns coñecementos fundamentais en asuntos zootécnicos, hortícolas, de coñecemento das abellas, cabalos, galiñas, vacas... que despois me valeron de moito para o superior», dice.

Más al sur de Sergude, en el CFEA de Lourizán, en Pontevedra, Pablo Filgueira también estudió dos ciclos: el medio de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural y el superior de Xestión Forestal e do Medio Natural. A sus 22 años, este chico que se enorgullece de haberse criado «nunha casa de labranza en San Andrés de Xeve (Pontevedra)», está trabajando en lo suyo, aunque lo suyo tiene muchas aplicaciones: «Axente forestal, capataz, guía turístico de sendeiros, conteo de especies nos ríos, gardabosques, traballo dentro da industria...». A dar el salto al mercado laboral le ha ayudado toda la experiencia práctica alcanzada en Lourizán porque, dice, «é un gran centro no que os profesores están moi implicados, e ten moitas prácticas».

En lugar de trabajar por cuenta ajena, Pablo Coroas, ingeniero técnico forestal graduado en el campus de Lugo, prefirió emprender tras estudiar después los ciclos medio y superior de Xardinería e Florería y de Paisaxismo e Medio Rural, respectivamente, en el CFEA de Guísamo. «No sector bótase en falta formación», apunta quien también es presidente de la Asociación de Adegueiros de Terra de Betanzos

¿Cambio de tendencia?

Aunque los estudios agroforestales todavía no llegan al nivel de demanda de especialidades como las de la rama sanitaria, comienza a apreciarse un cambio de tendencia. Es lo que dice al menos la profesora del departamento de Producción Vegetal del campus Terra, Cristina Caldeiro, porque la pandemia de coronavirus parece haber ayudado a cambiar el concepto del trabajo en el campo y, como consecuencia, el de la formación agraria, que se habían enquistado en la sociedad: «El concepto ha mejorado mucho. Puede que porque la gente vio que la agricultura y la ganadería son esenciales, que gracias a los que trabajan en esos sectores no nos faltó de nada porque en Galicia producimos todo lo que se puede producir», argumenta.

Y da un dato: «En los últimos años el número de matriculados que entraban en ingeniería agrícola era de diez, quince, veinte personas. En este curso se han matriculado medio centenar, pero además ves que la elección es vocacional, está implicada».

Una oferta que va desde el paisajismo a la ganadería, la gestión forestal o la agroecología

Más allá de la oferta de estudios superiores relacionados con el sector agroalimentario que ofrecen las universidades gallegas o de la formación complementaria no reglada que promueve la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) para mejorar las competencias de los trabajadores del sector primario, la oferta de formación profesional reglada en la rama o familia agraria es variada. Estas son las especialidades que hay ofertadas este curso y los centros en los que se imparten:

Ciclos medios

Aproveitamento e conservación do medio natural. Lo imparten en el IES de Arzúa, el CFEA de Sergude (Boqueixón), el CFEA de alta montaña de Becerreá, el IES José Trapero Pardo (Castro de Rei), el IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia), el CFEA de Lourizán y en el IES Antón Alonso Ríos, en Tomiño.

Xardinería e Florería. Lo imparte el CFEA de Guísamo, el IES San Rosendo, en Mondoñedo, el IES de Vilamarín, y el IES de A Granxa, en Ponteareas.

Produción Agropecuaria. Cualquier interesado puede cursarlo en el CFEA Sergude, la EFA de Fonteboa, en Coristanco, y también en el IES Cidade de Antioquía, en Xinzo de Limia.

Produción agroecolóxica. Lo oferta el centro de A Granxa, en Ponteareas, pero también en la modalidad de adultos el CFEA de Sergude.

ciclos superiores

Xestión forestal e do medio natural. Cualquier interesado puede pedirlo en los CFEAS de Becerreá y Sergude, pero también en los centros José Trapero Pardo, de Castro de Rei, el San Rosendo, de Mondoñedo, o el Cidade de Antioquía, en Xinzo, además del centro A Granxa de Ponteareas.

Paisaxismo e medio rural. Esta especialidad forma parte de la oferta de la EFA de Fonteboa y de la CFEA de Guísamo, pero no hay que olvidar que en está última también se imparte de modo no presencial.

Gandería e asistencia en sanidade animal. Desde luego no cabe duda de que es uno de los que tiene mayor demanda. Puede cursarse en el CFEA de Sergude y la EFA de Fonteboa.