BNG y PSOE rechazan la moratoria de plantación de eucaliptos que propuso la Xunta

la voz 24/02/2021 19:58 h

El PPdeG se ha quedado solo en la aprobación del nuevo plan forestal de la Xunta hasta 2040, después de que no haya aceptado ninguna de las propuestas de resolución presentadas por la oposición, que demandaba la retirada del texto para rehacerlo de nuevo. Tras un primer debate el martes, los grupos no han alcanzado ningún acuerdo de transacción. El BNG había presentado 24 propuestas y el PSdeG, tres. Ninguna de ellas han sido apoyadas por los populares en la votación final que ha tenido lugar en la sesión de este miércoles.

Los populares han incluido seis propuestas de resolución que pasan, entre otras, por instar a la Xunta a fijar objetivos de producción maderera, de castaña, setas, resina y miel. Además, requiere una mejor información estadística forestal con coordinación entre departamentos del Gobierno gallego, así como que el inventario forestal continuo de Galicia esté terminado antes de acabar 2022.

Además de la resolución relativa a la aprobación del propio Plan Forestal de Galicia 2021-2040 Cara á neutralidade carbónica, la Cámara también insta a la Xunta a reservar las partidas necesarias en los presupuestos para este fin, así como a hacer una evaluación del grado de ejecución -el plan debe ser actualizado cada cinco años-.

Estas incorporaciones realizadas por los populares han servido para que BNG y PSdeG hayan coincidido en acusar al PPdeG de hacer «unha enmienda á totalidade» al plan, ya que consideran que con estos cambios se hace un «reconocimiento explícito» de las deficiencias denunciadas por la oposición.

Entre otras cuestiones, María González Albert (BNG) y Martín Seco (PSdeG) han criticado, en sus intervenciones en las dos jornadas de debate de este plan, que este plan «non se sostén tecnicamente» al tomar como referencia un inventario forestal de 2018 no actualizado, además de no contar con herramientas de control ante desviaciones y fomentar el «monocultivo» de eucalipto.

En cambio, Elena Candia (PPdeG) ha defendido que este es un documento «flexible e vivo». Sostiene que las propuestas incluidas ahora por los populares ya estaban «todas recollidas no plan», pero asegura que la intención es «reforzalo» con estas añadiduras.

Reducción de la masa de eucaliptos

El plan forestal de 1992, que ahora se revisa, preveía que en 2030 habría en Galicia unas 245.000 hectáreas de eucaliptos. Una cifra muy sobrepasada ya en la actualidad --eran más de 420.000 hectáreas en el inventario de 2018--.

Durante el debate del martes, el conselleiro de Medio Rural, José González, propuso una suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucaliptos en Galicia en las superficies en las que no se haya plantado hasta el momento de adoptar esta medida, una iniciativa a adoptar «de la forma más inmediata posible y con el rango normativo necesario».

Así, el conselleiro realizó esta propuesta de transacción única a la oposición para la aprobación del plan forestal. Pero Martín Seco (PSdeG) ha tildado de «ocorrencia» esa medida, mientras ha lanzado una «contraproposta» para la retirada del plan y su exposición pública, con el objetivo de volver al «consenso» de la comisión de lucha contra el fuego de 2018.

Y es que Seco se queja de que la Xunta actúe como en una «feira» con un «mercadeo» al ofrecer una moratoria de la plantación de eucaliptos que «premia ao que incumpriu a lei» al plantar «onde non se podía» y «castiga» a los que no plantaron por cumplir la ley. Por todo ello, tacha de «pantomima» la voluntad de pacto de los populares en relación con un documento con una «calidade deficiente».

A renglón seguido en el debate, María González Albert (BNG) ha dicho, en relación con esa propuesta «estrela» de moratoria de plantación de eucalipto, que los populares «lévanse saltando polo arco do triunfo sistematicamente» esa recomendación durante años. Expone que en el 2016 se cifraba en más de 310.000 hectáreas la superficie de eucalipto en Galicia, pero en 2018 esa cantidad ya suponía 422.000 hectáreas. «Por que non pararon a expansión do eucalipto?», se pregunta.

Los nacionalistas critican que la Xunta hiciese al anuncio de la moratoria para el eucalipto sin incluirla en el plan forestal y sin trasladar la propuesta a los partidos. «No papel colle todo, até que presenten como proposta estrela unha moratoria, que non prohibición, que xa está en vigor a día de hoxe e que levan saltando polo arco do triunfo durante 12 anos incumpríndoa sistematicamente», denunció González Albert.

Así es el plan forestal

El 97% de la superficie forestal gallega es de carácter privado, con 1,4 millones de hectáreas pertenecientes a particulares y más de 660.000 hectáreas de comunidades de montes vecinales. Hay más de 450.000 propietarios particulares y 3.072 comunidades de montes. De hecho, los dos millones de hectáreas que el monte ocupa en Galicia supera las dos terceras partes (el 70 %) del territorio gallego.

El plan forestal hasta 2040 tiene seis ejes que cuentan con 51 medidas. Prevé una inversión de 4.900 millones de euros hasta el año 2040 -unos 4.000 millones de ellos son públicos-. Así, se fija como objetivo alcanzar las 425.000 hectáreas ocupadas por frondosas autóctonas.

El plan de la Xunta es eliminar en 2040 el 5 % de las más de 420.000 hectáreas de eucaliptos actuales, de forma que 20.000 se conviertan en masas de otros árboles. Pero durante este lustro --en el quinquenio del 2021 a 2025-- esa superficie puede incrementarse hasta un tope de un 3% sobre la actual cifra (unas 12.000 hectáreas).

Esa subida del 3 % toma como referencia los últimos datos conocidos de 2018 del Inventario Forestal de Especies Productivas del Norte Peninsular (IFNP). Los datos de ese inventario de 2018 arrojan la presencia de 300.500 hectáreas de eucaliptales puros en Galicia, a los que se suman 121.700 hectáreas de forma mezclada con otras especies en las que se detecta la presencia de eucaliptos.

Con todo, con la propuesta aprobada este miércoles deberá haber un inventario forestal gallego actualizado que esté listo antes de terminar 2022. Entre otras metas, se marca que 850.000 hectáreas estén bajo instrumentos de ordenación y gestión, con unas 650.000 hectáreas que contarán con certificación forestal.