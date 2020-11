El ministerio da marcha atrás y retira el lobo del listado de especies a proteger

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 20/11/2020 17:39 h

El lobo no pasará, por ahora, a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, más conocido como Lespe. Así al menos lo aseguraron fuentes de la Consellería do Medio Ambiente, que explicaron que el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a retirar esta propuesta, presentada hace solo unas semanas, para volver a estudiarla. Lo hizo a instancias de las reivindicaciones presentadas por las cuatro comunidades autónomas situadas el norte del Duero y donde esta especie todavía se puede cazar: Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria. La medida ya ha sido calificada como «una vergüenza» por parte de la Asociación de Conservación del Lobo Ibérico, que era al promotor de la inclusión de esta especie en el catálogo.

El pasado miércoles, Transición Ecológica hizo público en un comunicado en el que anunciaba la presentación del borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España al grupo de trabajo creado para regular esta especie. En él se hacía especial hincapié en la necesidad de que el lobo pasase a formar parte del Lespe, por un lado, para acabar con las diferencias que existe en la consideración del lobo al norte y al sur de Duero. Hay que recordar que este animal está protegido si vive al sur de este río y puede ser cazado si lo hace al norte. Además, el ministerio dejaba muy claro que este era un paso necesario para «lograr la conservación, gestión y restauración de poblaciones viables de lobos».

Pero, en cuestión de horas, la situación ha dado un giro de 180 grados. La Consellería de Medio Ambiente acaba de confirmar que el ministerio se ha comprometido a retirar este punto del documento que se está debatiendo para estudiarlo en detalle. Aunque por el momento no disponen de más información, en el Gobierno gallego entienden que esto significa que se paralizó la intención de incluir a esta especie en el Lespe, «co fin de revisar a situación actual e as achegas das catro comunidades ao norte do río Douro», argumenta Medio Ambiente.

La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Asociación de Conservación del Lobo Ibérico. Consideran una vergüenza que el ministerio haya decidido dar marcha atrás y argumentan que un Gobierno tiene que tomar decisiones, «no andar con estos escrúpulos». Para ellos es «absolutamente indignante» el cambio de postura y recuerdan que «en 26 años el lobo no aumentó sus poblaciones en España porque es una especie que se regula a sí mismo».