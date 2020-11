Dimite el ministro de Agricultura danés por la crisis de los visones

0

18/11/2020

La incidencia del coronavirus en las granjas de visones le ha costado el puesto al ministro de Agricultura de Dinamarca, Mogens Jensen, según asegura el digital Politico.eu, versión europea de The Politico.com. El Gobierno socialdemócrata y minoritario del que forma parte anunció, el pasado día 4, un plan para el sacrificio masivo de 17 millones de visones, todos los que existen en el país. Lo hizo por miedo a una mutación del virus que contagian estos animales y que podría afectar a los humanos, pues se temía que esto pudiese poner en peligro la eficacia de la futura vacuna. Pero el plan se llevó a cabo sin contar con la legislación necesaria. Desde entonces, se han sucedido las presiones para que Jensen renunciase a su puesto en el Ejecutivo.

El pasado martes, el Gobierno danés llegó a un acuerdo sobre la creación de una base legal retroactiva que hiciese legal el sacrificio de los visones, pero los críticos lamentaron que Jensen hubiera actuado de una manera inconstitucional. El ministro anunció ese mismo día su dimisión, alegando que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos daneses en el Parlamento. «Está claro que mi ministerio ha cometido un error en relación con la decisión de matar a todos los visones de Dinamarca. Me disculpé por eso antes, me disculpo de nuevo y asumo la responsabilidad», argumentó en un comunicado.