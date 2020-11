Cerdos, nabizas y gel hidroalcohólico

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

parga / la voz 15/11/2020 14:38 h

Dicen los feriantes, que son los que saben, que un día como hoy en el campo de la feria de Parga debería haber, fácilmente, cuatro veces más gente. Pero la feria de mediados de mes que se celebra en la localidad guitiricense fue apenas una sombra de lo que es debido al covid y al mal tiempo.

«Aquí vén moita xente da Coruña, de Viveiro ou de Lugo, pero como as cidades están pechadas, tiveron que quedar na casa. E se a iso lle sumas o día que está...», comentaba uno de los comerciantes asiduos. Porque la lluvia no dio tregua en toda la mañana. Cayó a plomo obligando a los feriantes a achicar el agua de sus toldos cada poco tiempo, o a tapar directamente la mercancía que pretendían vender para que no se les estropease.

«Isto é un desastre», sentenciaba un tratante al lado de un carrito en el que dos cerdas de cerca de 300 kilos pasaban el rato mirando a los visitantes. Porque vender, se vendió poco. Sobre las once de la mañana varios de los feriantes ya optaron por recoger sus animales, visto que el día no iba a mejorar mucho. «Hoxe venderíase unha ducia de ranchos, cando o normal podían ser 50», explica un asiduo. Pero es que este domingo todo parecía jugar en contra. El tiempo, los cierres perimetrales y también el miedo al coronavirus, que sigue sobrevolándolo todo.

Y eso que en la feria de Parga se toman todas las medidas de precaución. Para empezar, con espray delimitaron dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, sobre el asfalto y la tierra, para que los transeúntes no se cruzasen bajo la carballeira. Y a pocos metros de los cerdos, por ejemplo, podía verse un dispensador de gel para el que necesitase usarlo.

Pero ni los ranchos de tres meses a 140 euros, ni las pombas a 5 o los conejos a entre 7 y 10 conseguían levantar el ánimo a una feria en la que los que los pocos que se atrevieron a darse un paseo acabaron probablemente mojados, como los manojos de lustrosos nabizas que se despachaban en algún puesto. Porque lo que sí se vio en Parga fue calidad: castañas, carne, miel o productos de la huerta de primer nivel que no pudieron brillar a causa de la lluvia.