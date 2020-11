El sector forestal, 648 accidentes laborales y tres muertes en un año

España registró más de tres mil siniestros durante el año 2018

Según el monográfico sobre el sector forestal elaborado por el Ministerio de Agricultura y UGT, el número de accidentes laborales que registra el sector forestal en España no ha dejado de crecer en los últimos años. Si en el 2017 hubo 2.924 siniestros, en el 2018 esta cifra se incrementó hasta los 3.058. La principal conclusión que extraen los autores del estudio es que los datos no varían, lo que significa que las medidas preventivas no se están aplicando correctamente o que la formación que se está impartiendo no llega a los operarios. Pero es que, además, este es uno de los sectores con mayor incidencia de accidentes laborales, pues de cada 100.000 personas trabajando, 15.434 sufre uno de estos siniestros.

