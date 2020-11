O Ribeiro ve muy necesarias iniciativas como la de A Arnoia, de ofrecer terrenos para viñedos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 14/11/2020 05:00 h

La iniciativa del Concello de A Arnoia, de poner a disposición de los interesadas 25 hectáreas de terreno para plantar viñedo, ha sido recibida con los brazos abiertos por el Consello Regulador de O Ribeiro. Su presidente, Juan Casares, aseguró ayer que este tipo de propuestas «hai que apoialas e aplaudilas» porque precisamente uno de los principales problemas que tiene la denominación de origen es la falta de viñedo. De hecho, solo durante el último año ha perdido setenta hectáreas más.

Hasta el 2017, las estadísticas de esta denominación de origen decían que había 5.700 viticultores y 2.300 hectáreas de viñedo amparadas. Pero, tras la puesta en marcha de una depuración y actualización de los censos, que llevaban más de 25 años sin ser revisados, el consello se encontró con que solo había activos 1.700 agricultores y 1.300 hectáreas de viñedo. Esta última cifra ya se ha recortado de nuevo, pues en el último año se han dejado de cultivar otras 70 hectáreas de viñedo. «Isto é xa unha rutina que está ameazando o futuro da denominación de orixe do Ribeiro tal e coma o coñecemos», añadió Casares. El presidente de la denominación de origen sostiene que, en los últimos años, se han abandonado multitud de viñedos, sobre todo, porque sus propietarios se jubilaron y no encontraron relevo. Pero eso no significa que esos viñedos queden a disposición de quien esté interesado en cultivarlos. «Estase producindo a inmobilización da terra, porque eses viñedos non quedan a disposición de ninguén», añade.

Dinámica a combatir

Precisamente contra esta dinámica es contra la que hay que luchar, sostiene el presidente de la denominación de origen. De lo contrario «o futuro do Ribeiro está en entredito». Es por ello que quiere mostrar su total respaldo a la iniciativa puesta en marcha por A Arnoia. El Concello que preside Rodrigo Aparicio anunció que decidió «poner a disposición de las bodegas y viticultores de la denominación de origen 20 hectáreas patrimoniales, así como otras 5 hectáreas de monte de utilidad pública del que también es propietario, para que puedan realizar plantaciones de viñedo ante la necesidad imperiosa de disponer de una mayor superficie productiva ante la grave situación de abandono de los viñedos por particulares, lo que merma la producción de uva del Ribeiro, poniendo en peligro la continuidad de la Denominación de Origen».

«Eu aplaudo e apoio esa iniciativa da Arnoia. Creo que é un modelo a seguir no Ribeiro e no resto de Galicia», insiste Casares, quien quiere dejar claro también que es importante que estas iniciativas se lleven a cabo en terrenos amparados ya por la denominación de origen. En su opinión, medidas como esta deben ser un ejemplo a seguir y confía en que muchos otros municipios de la zona hagan lo mismo. De paso, «pídolle á consellería que tamén apoie esta proposta». Y anuncia que su intención es la de elaborar, durante el próximo año, un catálogo de las tierras abandonadas que existen en O Ribeiro. Su intención es conocer las parcelas que hay abandonadas y buscar fórmulas, con el apoyo de Medio Rural, para lograr movilizarlas.