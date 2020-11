El vinagre también se apunta al picante de los pimientos de Padrón

0

06/11/2020

De todos es sabido que el pimiento tipo Padrón frito es una de las mayores exquisiteces. Pero eso no impide que cada vez sean más las empresas que están investigando para buscar nuevas aplicaciones para esta hortaliza tan típica de Galicia. Hay ya mermeladas y bombones y hasta un pimentón. En las próximas semanas podrá encontrarse también en los mercados un vinagre que utiliza estos populares pimientos para extraerles todo su aroma. Es la última apuesta de Vinagres do Ribeiro, la primera empresa de Galicia en apostar por los vinagres de calidad bajo la marca Albarro y que cuenta ya con otros tres productos aromatizados de forma natural.

Explica el responsable de la firma, Xoán Paulo Lorenzo, que no fue sencillo dar con la fórmula para equilibrar el picor de estos pimientos y los aromas del vinagre. «Fixemos dez fórmulas primeiro, que deixamos en catro e das que fomos seleccionando para escoller a mellor», asegura. El resultado es un vinagre «que ten ese aroma a verde típico dos pementos e que ten un retrogusto un pouco picante». El proceso se lleva a cabo en colaboración con Pementos Carmucha, una empresa familiar que desde hace más de 90 años cultiva estos pimientos y que está acogida a la denominación Pemento de Herbón. Ella le suministra todos los ingredientes con los que, de forma totalmente natural, se aromatiza el vinagre. Lleva una parte de escamas desecadas del pimiento tipo Padrón cuando este se vuelve ya rojo. También una parte de polvo, que se consigue tras triturarlos después de haberlos secados. Y algunos frutos también de color rojo. Todo ello se deja macerar con el vinagre, para que este coja el aroma deseado. «Buscouse facer un vinagre totalmente natural, sen aditivos, sen sulfitos e con moito sabor e aroma», explica Xoán Paulo. Querían un vinagre que tuviese las mejores cualidades organolépticas del pimiento tipo Padrón, «pero sen ter que facer unha salsa. Queríamos facer un produto simple, natural, que se macera con froitos coma o pemento», añade.

Arraigada tradición

Vinagres do Ribeiro lleva solo tres años en los mercados y, desde entonces, ya ha conseguido posicionar sus productos en las mejores tiendas gorumet y restaurantes de Galicia. También se están comercializando en otras zonas del resto del país y han comenzado a exportar, teniendo sus primeros clientes en Alemania y Países Bajos. Durante dos años consecutivos, sus productos lograron la medalla de oro en el único concurso internacional de vinagres, organizado por Vinavín. «Apostamos polo vinagre artesanal e cunha nova visión que pon o vinagre no centro, como un produto gourmet e non como mero condimento», explica Lorenzo. Destaca, además, que en su elaboración se utiliza un elemento de enorme prestigio, como el vino de O Ribeiro. «Reivindicamos que a uva ten moitas máis posibilidades co viño», concluye. Lo mismo está sucediendo con los pimientos tipo Padrón, que pueden consumirse de mil formas diferentes.