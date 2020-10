Galicia, entre las comunidades autónomas que no anticipa por ahora el pago de la PAC

0

Redacción / La Voz 19/10/2020 22:47 h

A partir de hoy mismo, las comunidades autónomas podrán empezar a pagar los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Siete comunidades autónomas han solicitado ya al Ministerio de Agricultura el adelanto de las cantidades necesarias para hacer frente al pago de estas subvenciones, correspondientes al año 2020. Pero Galicia no figura entre ellas. Desde la Consellería do Medio Rural explican que las ayudas ya se están tramitando, pero que no hay fecha para hacer frente a estos pagos.

Estos anticipos permiten un adelanto de las ayudas directas, que podrán abonarse entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre. Alcanzarán la cantidad de 3.420 millones del euros, del total de los 4.954 millones que se prevé alcanzar en la campaña del 2020 y que van a beneficiar a casi 680.000 profesionales del campo que han presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña.

Siete comunidades autónomas han solicitado ya al Fondo Español de Garantía Agraria los fondos necesarios para comenzar a realizar dichos pagos desde hoy mismo, lo que supone una cantidad cercana a los 2.000 millones de euros. El resto de comunidades tiene previsto abonar los anticipos durante las próximas semanas. Entre ellas se encuentra Galicia. En Medio Rural explican que ya se está trabajando en la tramitación de estas ayudas, pero que por ahora no hay fecha para proceder al pago. Recuerdan, por otro lado, que sí hay un convenio con entidades bancarias para adelantar estas subvenciones.