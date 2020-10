Alerta sanitaria por la presencia de listeria en un queso de cabra que Lidl comercializó en Galicia

0

Redacción / La Voz 19/10/2020 16:21 h

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) activó el pasado viernes una alerta sanitaria tras tener conocimiento de que en el queso rulo de cabra elaborado en Países Bajos, comercializado en Alemania por la empresa Jermi y vendido en exclusiva por la cadena de supermercados Lidl, se había detectado la presencia de Listeria monocytogenes. La propia Lidl emitió también un comunicado solicitando a sus clientes la devolución de los mencionados quesos y pidiendo disculpas por los trastornos ocasionados.

Fue durante un control interno realizado por el proveedor cuando se detectó el brote, que afectaba, entre otros, al lote 412, que fue comercializado en España, más concretamente, en las comunidades de Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia y Murcia. La listeria «puede ser la causa de enfermedades gastrointestinales graves y tiene síntomas similares a la gripe», explican en Lidl, que pedían a sus clientes que no consumieran este producto.

Hasta el momento, no se ha detectado en España ningún caso asociado a esta alerta, pero tanto AESAN como Lid recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que no los consuman y que los devuelvan a su punto de compra, donde les será devuelto el dinero aunque no tengan el tique de compra.